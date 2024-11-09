МУС проведет расследование против своего прокурора

«В документе, разосланном государствам-членам, Хану предлагается временно отказаться от своей должности в Международном уголовном суде по военным преступлениям, расположенном в Гааге, на время проведения расследования», - говорится в материале.

До этого ассамблея государств-участников Римского статута МУС сообщала о наличии информации, что Хан якобы ненадлежаще себя вел по отношению к сотруднику его офиса. При этом не уточнялось, в чем именно подозревают прокурора.

Сам Хан опроверг обвинения в неправомерных действиях и попросил собственный внутренний надзорный орган суда провести расследование.

Агентство отметило, что судьи МУС в настоящее время рассматривают запрос Хана, поданный еще в мае, о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, его министра обороны и лидеров ХАМАС. По словам прокурора, обвинения в его адрес совпали с кампанией по дезинформации против его офиса.

Ранее Нетаньяху назвал антисемитизмом претензии МУС из-за сектора Газа.