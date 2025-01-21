МУС приготовился к «разрушительным» санкциям от Трампа

МУС уже подготовился к «худшему сценарию» с серьезными ограничениями против руководителей суда, в том числе главного прокурора Карима Хана.

«Есть опасения, что санкции будут использованы для закрытия суда, для его уничтожения, а не просто для того, чтобы связать ему руки», - заявили источники журналистов.

Ограничения со стороны США угрожают банковским и платежным системам суда. Кроме того, они могут коснуться находящихся в США компаний - запретить им сотрудничать с МУС. Одна из проблем - зависимость суда от компании Microsoft, которая модернизирует судебные ИТ-системы. Если сотрудничество заблокируют, то вся деятельность МУС будет парализована.

Плохое отношение республиканцев к международному суду связано с ордерами на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Его подозревают в преступлениях против человечности.

Еще в октябре прошлого года президент России Владимир Путин обратил внимание на зависимость МУС от США. По его словам, международный суд готов будет игнорировать конфликт на Ближнем востоке, если американская сторона даст соответствующее распоряжение.