05 февраля 2024, 07:25

Мурашко указал на солидарность со многими странами в вопросе смены пола

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В вопросе смены пола Россия выступает за классические ценности. Многие государства поддерживают эту позицию. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Хочу сказать, что законодательство Российской Федерации в этом вопросе отвечает классическим ценностям, которые существуют в нашей стране», - указал он.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения рассматривает разные мнения на этот счет. Однако Россия не одинока в своей позиции, указал министр.

Как уточнил Мурашко, многие страны консолидируются с российской стороной и являются приверженцами классического трактования двух полов. Глава Минздрава выразил надежду на то, что эта позиция будет услышана.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в январе предложил запрещать усыновлять детей людям с гражданством стран, в которых разрешено менять пол. Подобное ограничение уже действует для тех, у кого есть паспорт США, уточнили в Московском патриархате.

Здравоохранение Минздрав Россия
05 февраля 2024, 08:09
Американского рэпера Killer Mike задержали после получения трех «Грэмми»
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Американский рэпер Killer Mike (Майкл Сантьяго Рендер — настоящее имя) получил три награды на премии «Грэмии». После этого его задержали полицейские. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Американский рэпер Killer Mike (Майкл Сантьяго Рендер - настоящее имя) получил три награды на премии «Грэмии». После этого его задержали полицейские. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

На церемонии рэпер получил сразу три премии - за лучшую рэп-песню, лучшее рэп-исполнение в песне «Scientists & Engineers» и лучший рэп-альбом Michael. После вручения наград его задержали правоохранители. Как сообщил сотрудник службы безопасности Crypto.com Arena, на которой прошла церемония, задержание артиста не связано с премией.

Представитель полиции Лос-Анджелеса подтвердил арест человека. Но не уточнил, о ком именно идет речь.

«Этого человека допрашивают. Я не могу подтвердить личность человека, пока ему не предъявлено обвинение. Расследование продолжается», - подчеркнул правоохранитель.

Источник журнала сообщил, что артиста видели в наручниках, когда его вели в комнату охраны.

Killer Mike выпустил дебютный альбом Monster в 2003 году. Тогда он достиг 10-й строчки в Billboard 200. Только спустя 20 лет артист добился наибольшего признания благодаря своему шестому альбому Michael. Также рэпер является общественным и политическим активистом. В 2019 году он вел документальный сериал.

Задержания Награды Аресты Полиция Премия Грэмми
05 февраля 2024, 07:51
«Теряет симпатии». Посол Израиля рассказала, что не нравится стране в политике России
Unsplash
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Россия не поддерживает борьбу Израиля в борьбе против терроризма и до сих пор не признала палестинское движение ХАМАС террористическим. Об этом «Коммерсанту» заявила новый посол Израиля в РФ Симона Гальперин.

По ее мнению, российское руководство «не вполне поняло», что ХАМАС при поддержке Ирана «совершил жестокое, бесчеловечное нападение», и не сразу его осудило. Дипломат посетовала на то, что представителей ХАМАС «принимают, обнимают» в Москве.

Ситуация на Ближнем Востоке в целом тревожит, но от России не слышится «ни слова осуждения в Совете безопасности ООН», заключила Гальперин.

«Россия, сама страдавшая от терактов, не поддерживает борьбу Израиля против терроризма. <…> Позиция России тревожит и удручает меня и тем, что из-за нее ваша страна теряет симпатии израильтян, в том числе русскоговорящих», - резюмировала она.

Ранее бывший премьер Израиля, глава оппозиционной фракции в кнессете Яир Лапид призвал пересмотреть отношения с Россией из-за ее позиции по палестино-израильскому конфликту. По его мнению, их стоит не разорвать полностью, но сделать достаточно прохладными.

Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины
05 февраля 2024, 07:26
«Нет интереса воевать с государствами НАТО». Дипломат опроверг западные прогнозы по России
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Россия не планировала воевать со странами коллективного Запада. В этом нет ни геополитического, ни экономического смысла, заявил РИА «Новости» новый посол в Нидерландах, российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.

«Президент России Владимир Владимирович Путин прямо и недвусмысленно заявил: у нашей страны нет интереса воевать с государствами НАТО - нет никаких территориальных разногласий, никакого геополитического или экономического смысла», - сказал он.

Дипломат исключил нападение на европейские страны как сейчас, так и в будущем. Владимир Тарабрин посоветовал западным странам исходить из объективных обстоятельств - отсутствия интереса в открытом конфликте. По его мнению, вместо этого политики предпочли запугивать своих граждан и поддерживать антироссийскую паранойю. Посол заявил, что таким образом оправдали вливания конфликт на Украине и собственный военно-промышленный комплекс.

Учебный сценарий войны НАТО с Россией разработали в Германии. Эстонский генерал Вейко-Велло Пальм предупредил, что альянс не готов к полномасштабным военным столкновениям.

Дипломатия Международные отношения Европа Россия НАТО
05 февраля 2024, 06:37
Американские сенаторы запросили 2,58 млрд долларов на укрепление сил США в Азии
Unsplash
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Сенат США внес законопроект о дополнительном финансировании на 118,28 миллиарда долларов. Кроме помощи Украине и Израилю политики предложили выделить деньги на укрепление американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Документ опубликовали на сайте комитета по ассигнованиям.

Из 118,28 миллиарда долларов на поддержку Украины отвели 60,06 миллиардов, Израиля - 14,1 миллиарда. Сенаторы отреагировали на призывы республиканцев и предложили потратить на укрепление американской границы с Мексикой 20,2 миллиарда долларов.

Еще около 2,58 миллиарда долларов выделят на повышение военного потенциала США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, около 1,9 миллиарда долларов - на восполнение арсенала американской армии после военной помощи Тайваню.

В законопроект внесли предложение профинансировать внутреннее обогащение урана. На эти цели запросили 2,72 миллиарда долларов. Национальному управлению ядерной безопасности США (NNSA) выделят 149 миллионов долларов.

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон назвал внешнюю политику своей страны катастрофой. Он раскритиковал решения президента Джо Байдена.

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