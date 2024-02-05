Мурашко указал на солидарность со многими странами в вопросе смены пола

«Хочу сказать, что законодательство Российской Федерации в этом вопросе отвечает классическим ценностям, которые существуют в нашей стране», - указал он.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения рассматривает разные мнения на этот счет. Однако Россия не одинока в своей позиции, указал министр.

Как уточнил Мурашко, многие страны консолидируются с российской стороной и являются приверженцами классического трактования двух полов. Глава Минздрава выразил надежду на то, что эта позиция будет услышана.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в январе предложил запрещать усыновлять детей людям с гражданством стран, в которых разрешено менять пол. Подобное ограничение уже действует для тех, у кого есть паспорт США, уточнили в Московском патриархате.