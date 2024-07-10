Мумию пропавшего 22 года альпиниста нашли в горах Перу

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В то лето погибла вся группа альпинистов, попавшая под лавину на самой высокой точке Перу. Найденные мумифицированные останки принадлежат Уильяму Стэмпу, 59-летнему американцу.

«Найденные тело Стэмпфла, одежда, альпинистское снаряжение и паспорт сохранились благодаря холоду. Документы позволили полиции опознать его тело», - сообщило издание.

Предположительно, останки смогли найти после таяния льда на горном хребте Кордильера-Бланка в Андах.

В Кабардино-Балкарии альпинист погиб на высоте около 5100 метров от удара молнии.