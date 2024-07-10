Мумию пропавшего 22 года альпиниста нашли в горах Перу
В горах Перу нашли останки альпиниста, пропавшего при сходе лавины с горы Уаскаран 22 года назад. Об этом сообщило издание Independent.
В то лето погибла вся группа альпинистов, попавшая под лавину на самой высокой точке Перу. Найденные мумифицированные останки принадлежат Уильяму Стэмпу, 59-летнему американцу.
«Найденные тело Стэмпфла, одежда, альпинистское снаряжение и паспорт сохранились благодаря холоду. Документы позволили полиции опознать его тело», - сообщило издание.
Предположительно, останки смогли найти после таяния льда на горном хребте Кордильера-Бланка в Андах.
В Кабардино-Балкарии альпинист погиб на высоте около 5100 метров от удара молнии.