29 декабря 2024, 08:59

Муан объявили зоной особого бедствия после авиакатастрофы

Global Look Press
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Исполняющий обязанности президента Южной Кореи вице-премьер Чхве Сан Мок  объявил Муан зоной особого бедствия после происшествия с пассажирским самолетом. Об этом сообщило агентство Yonhap.

«Мобилизуйте все оборудование, экстренные медицинские службы, инфраструктуру и персонал. Правительство в настоящее время в полном составе тесно сотрудничает и использует все доступные ресурсы для устранения последствий аварии», - заявил Чхве Сан Мок.

Утром 29 декабря Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air во время посадки в аэропорту Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. На борту находился 181 человек, среди них шесть членов экипажа. Причинами ЧП рассматриваются неисправность с выдвижением шасси , погодные условия или столкновение с птицей.

Посольство России в Южной Корее принесло соболезнования в связи с происшествием.

Авиакатастрофы Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 08:38
Донер-кебаб стал причиной разлада между Германией и Турцией
Unsplash
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Отношения Германии и Турции стали хуже из-за разных стандартов приготовления донер-кебаба. Об этом сообщила газета Telegraph.

Журналисты отметили, что Турция в апреле подала заявку на регистрацию турецкой версии донер-кебаба в Евросоюзе. Это обеспечит ему такую же юридическую защиту, как, например, неаполитанской пицце из Италии или шампанскому из Франции.

«Попытка Турции добиться юридической защиты для донера может поставить крест на будущем фастфуда в Германии», - написали авторы материала.

Если в ЕС примут сторону Турции, то немецкие донеры обязуются начать готовить в соответствии с турецкими стандартами, либо полностью сменить название.

Турецкая сторона считает, что оригинальный донер готовят только из замаринованном в зелени и йогурте мясе говядины из коровы, баранины или мяса курицы не старше 18 месяцев.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали перед покупкой еды навынос убедиться, что в ларьке есть мойка, холодильник, посуда и моющие средства.

Германия Еда Турция
29 декабря 2024, 08:19
Разбившийся в Южной Корее Boeing 15 лет летал без аварий
РИА «Новости»
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Авиакомпания Jeju Air, самолет которой разбился в городе Муан, сообщила, что упавший Boeing 737-800 эксплуатировался без происшествий на протяжении 15 лет. Об этом сообщило Yonhap News Agency.

Примерно в 9:07 по местному времени (3:07 по московскому времени) самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс 7C2216 авиакомпании Jeju Air по маршруту Бангкок - Муан в Южной Корее, столкнулся с проблемами при посадке в аэропорту Муан. В самолете находился 181 человек.

Во время посадки лайнер пронесся мимо взлетно-посадочной полосы и ударился в ограждение. В результате произошло возгорание.

«Возраст данного самолета составляет 15 лет, и ранее аварий с ним не случалось. Сейчас уточняется информация о возможных неисправностях», - прокомментировали в авиакомпании.

Как сообщает агентство Newsis, воздушное судно было изготовлено в августе 2009 года.

К настоящему моменту 85 человек признаны погибшими. Среди спасенных - два члена экипажа, одна женщина и один мужчина. У них травмы средней и тяжелой степени.

Среди пассажиров разбившегося в Муане самолета не было граждан России. Всего на борту находились 173 гражданина Южной Кореи и два гражданина Таиланда.

Изначально в интернете появилась информация о том, что причиной авиакатастрофы могло стать столкновение с птицами. Однако позже были опубликованы кадры, на которых видно, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся сразу после столкновения. Предположительно, причиной этого стали проблемы с выдвижением шасси.

Самолеты Южная Корея Boeing Авиакомпании Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 05:41
Появились новые детали смертельной авиакатастрофы в Муане
Unsplash
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На борту рухнувшего в Южной Корее авиалайнера находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Согласно последним данным агентства AFP, число жертв выросло до 29.

На борту рухнувшего в Южной Корее авиалайнера находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Согласно последним данным агентства AFP , число жертв выросло до 29.

При этом южнокорейское агентство Yonhap по-прежнему сообщает о 28 погибших. По информации этого СМИ , пока спасти удалось трех человек.

Yonhap также приводит кадры местного телевидения, на которых виден сильный пожар. Огонь вспыхнул сразу после столкновения - самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.

Предварительно, воздушное судно пыталось приземлиться на фюзеляж из-за отказа шасси. Самолет не смог сесть с первого раза, а со второй попытки замедлиться до конца полосы пилотам не удалось.

Пожарные начали спасательную операцию сразу после происшествия. Один из спасенных - пассажир, выжил и один член экипажа. Большая часть пассажиров это граждане Южной Кореи. Россиян на борту не было.

Причина авиакатастрофы пока неизвестна. Предварительно, самолет потерял управление из-за столкновения со стаей птиц.

Авиакатастрофы Самолеты Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 05:12
Оговорка Байдена про Путина попала в топ промахов политиков США в 2024 году
РИА «Новости»
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Одна из многих оговорок действующего президента США Джо Байдена попала в рейтинг промахов политиков США за 2024 год. Американский лидер назвал украинского президента Владимира Зеленского «президентом Путиным». Список оплошностей опубликовал телеканал Fox News.

На конференции НАТО в Вашингтоне в июле Байден, оговорившись, во всеуслышание назвал Зеленского Путиным.

«А теперь я хочу передать слово президенту Украины, мужество которого также велико, как и его решительность. Дамы и господа, президент Путин», - сказал Байден и тут же спохватился.

«Он хочет победить президента Путина. Президент Зеленский. Я просто крайне сосредоточен на победе над Путиным», - попытался он исправить положение.

Однако, как отмечали некоторые американские издания, эта оговорка привлекла гораздо больше внимания общественности, чем вся речь американского лидера.

Ранее миллиардер Илон Маск высказал мнение, что Байден весь президентский срок провел в отпуске. Также он поделился сомнениями по поводу состояния здоровья президента.

США Владимир Зеленский Вашингтон Рейтинги Владимир Путин Джо Байден

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