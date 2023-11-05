«Мрачные времена». ЕК зафиксировала всплеск антисемитизма в Европе

«Всплеск антисемитских инцидентов в Европе в последние несколько дней достиг экстраординарного уровня, напоминая о мрачных временах в истории. Сегодня европейские евреи вновь живут в страхе», - отметили в ЕК.

Там напомнили о нескольких происшествиях в странах Евросоюза. В Германии синагогу забросали бутылками с зажигательной смесью, во Франции дома евреев помечали звездами Давида, в Австрии осквернили еврейское кладбище.

«Мы самым решительным образом осуждаем эти отвратительные действия», - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил об ужасающих масштабах антисемитизма в стране. Он заявил, что жители страны обязаны следовать конституции, исполнять свои права и обязанности. Министр призвал не допускать любых проявлений антисемитизма.