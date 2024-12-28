Мрачная находка рядом с шикарными виллами вызвала панику у местных богачей

Мужчина наткнулся на оторванную конечность у вершины скал береговой линии поместья Палос-Вердес. Он вызвал полицию. Опознание пока не проводили.

На место происшествия также направили поисковые группы кинологов с собаками. Однако больше ничего обнаружить в округе не удалось.

«Пока у нас нет никаких оснований полагать, что в данном случае речь идет о преступлении», - заявил на брифинге капитан местного департамента полиции Аарон Белда.

Шокирующую находку обнаружили всего через день после того, как полиция нашла разбитую лодку, на которой два пожилых рыбака вышли рыбачить неподалеку от того же побережья. Мужчин пока не нашли. В прессе предположили, что оторванная человеческая конечность могла принадлежать одному из пропавших рыбаков.

«Мы ничего не исключаем, но на данный момент это еще не определено», - отметил Белда.

В прошлом месяце неподалеку также обнаружили человеческий череп и другие останки. При этом Палос-Вердес-Эстейтс считается очень спокойным местом - речь идет об одном из самых престижных закрытых поселений в США. Поселок известен своей роскошной недвижимостью.

Ранее труп девушки нашли на стадионе у подольской школы. Она умерла на утренней пробежке.