28 декабря 2024, 00:46

Мрачная находка рядом с шикарными виллами вызвала панику у местных богачей

Unsplash
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Житель Калифорнии во время пробежки обнаружил оторванную человеческую ногу на пляже рядом с престижным прибрежным поселком. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Мужчина наткнулся на оторванную конечность у вершины скал береговой линии поместья Палос-Вердес. Он вызвал полицию. Опознание пока не проводили.

На место происшествия также направили поисковые группы кинологов с собаками. Однако больше ничего обнаружить в округе не удалось.

«Пока у нас нет никаких оснований полагать, что в данном случае речь идет о преступлении», - заявил на брифинге капитан местного департамента полиции Аарон Белда.

Шокирующую находку обнаружили всего через день после того, как полиция нашла разбитую лодку, на которой два пожилых рыбака вышли рыбачить неподалеку от того же побережья. Мужчин пока не нашли. В прессе предположили, что оторванная человеческая конечность могла принадлежать одному из пропавших рыбаков.

«Мы ничего не исключаем, но на данный момент это еще не определено», - отметил Белда.

В прошлом месяце неподалеку также обнаружили человеческий череп и другие останки. При этом Палос-Вердес-Эстейтс считается очень спокойным местом - речь идет об одном из самых престижных закрытых поселений в США. Поселок известен своей роскошной недвижимостью.

Ранее труп девушки нашли на стадионе у подольской школы. Она умерла на утренней пробежке.

США Мужчины Калифорния Полиция
27 декабря 2024, 22:40
«Американо-британская агрессия». Хуситы заявили о взрывах в столице Йемена
Unsplash
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На территории йеменской столицы прогремели мощные взрывы. Хуситы заявили, что авиаудар нанесла западная коалиция, сообщило The Times of Israel.

Хуситы назвали причиной атаки «американо-британскую агрессию». На данный момент Израиль, Соединенные Штаты и Великобритания не комментировали происшествие.

Ранее в четверг, 26 декабря, израильские военные самолеты нанесли удар по силам хуситов в Йемене. Атака была заявлена как ответ на неоднократные запуски группировкой баллистических ракет и беспилотников по гражданским целям в Израиле.

В налете приняли участие десятки истребителей ВВС Израиля при поддержке топливозаправщиков и воздушной разведки. После ударов премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац пообещали продолжить бомбардировки группировки и «выследить» ее лидеров.

«Мы полны решимости отсечь эту террористическую руку иранской оси зла. Мы будем упорствовать в этом, пока не завершим работу», - процитировало Нетаньяху издание The Times of Israel.

В начале декабря хуситы ударили по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой. Пресс-служба израильской армии позднее заявила, что снаряд перехватили еще до того, как он пересек границу Израиля.

США Израиль Ракеты Взрывы Йемен
27 декабря 2024, 18:15
Польша и ЕК решили ударить по российской энергетике
РИА «Новости»
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С 1 января 2025 года Польша и Еврокомиссия начнут ускоренными темпами готовить проект санкций против российского газа, атомных технологий и ядерного топлива. Об этом сообщила газета Politico.

Такой удар якобы позволит сократить закупки голубого топлива, в том числе сжиженного газа из России, а взамен увеличить поставки американского. Это смягчит отношение избранного президента США Дональда Трампа к Евросоюзу.

Авторы материала считают, что Польша собирается обратить внимание ЕС на европейские выплаты России за энергию. Устремления польских властей совпадают с намерениями нового состава Еврокомиссии усилить давление на Россию.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее призвал наказать Европу за русофобию, кровожадность и ложь. По его словам, именно европейские страны раскрутили антироссийские санкции.

Еврокомиссия Санкции Польша
27 декабря 2024, 18:03
Старейший житель Великобритании назвал секретом долголетия собачьи галеты
Freepik
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Старейший житель Великобритании, 110-летний ветеран Второй мировой войны Дональд Роуз, раскрыл неожиданный секрет своего долголетия. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Он заявил, что никакого секрета нет, но его организм замариновало, когда он в войну пил морскую воду и ел собачьи галеты!» - передала слова долгожителя сотрудница дома престарелых.

Роуз участвовал в войне с 1939 года и получил множество наград, включая французский орден Почетного легиона.

Ранее невролог и психиатр Руслан Исаев рассказал, что у оптимистов на 10-15% больше шансов дожить до столетнего юбилея. Он объяснил, что счастливые люди меньше подвержены хроническим заболеваниям, таким как сердечно-сосудистые или диабет. Кроме того, улыбка помогает снять стресс и нормализовать работу нервной системы.

Вторая мировая война Великобритания Ветераны
27 декабря 2024, 18:02
Премьер Дании запаслась консервами из-за страха перед Россией
Freepik
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Жителям Дании следует подготовить продукты и вещи первой необходимости для кризисных ситуаций. Об этом телеканалу Danmarks Radio рассказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

В предновогоднем интервью в подкасте Stjerner og Striber она призналась, что сама уже собрала запасы, которых на три дня хватит для автономного существования при отсутствии электричества и интернета.

«В 2025 мы примем на себя большую ответственность за нашу собственную безопасность, как граждане, как нация и как часть ЕС», - подчеркнула премьер.

Фредериксен уточнила, что призыв запастись консервами не связан с риском вооруженного нападения на страну.

«Но риск других видов нападения, таких, как гибридные или кибератаки, существует», - добавила она.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев допустил, что Россия простит страны Азии и Латинской Америки , которые по указанию Запада участвовали в «антироссийском западном треше». По его словам, некоторые государства пошли на это из-за давления со стороны англосаксов.

Дания Россия

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