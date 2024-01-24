«Можно сколько угодно играть словами». Захарову удивило заявление МИД Швейцарии о переговорах с Лавровым
Швейцария отказалась от нейтралитета по отношению к конфликту на Украине и запятнала репутацию. Заявление этой страны о поиске дипломатического разрешения конфликта противоречило реальным действиям, заявила в эфире радиостанции Sputnik представитель МИД России Мария Захарова.
Она рассказала о многочисленных встречах министра иностранных дел Сергея Лаврова на полях мероприятий Совбеза ООН в Нью-Йорке. Он пообщался с коллегами из Ливана, Индонезии, Турции и других стран, но особый интерес, по словам Марии Захаровой, вызвал его диалог с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.
Оценки этой встречи разнились, заявила представитель МИД. Мария Захарова призналась, что ее удивил комментарий коллег о поиске возможностей для организации переговорного процесса по Украине. По ее словам, Швейцария уже отказалась от позиции нейтралитета.
«Можно сколько угодно играть словами, углубляться в то, что такое нейтралитет, но есть главное. <…> Конфликт очевиден для всех, и мы видим, как Швейцария… утратила свою равноудаленность от позиций сторон», - сказала она.
Мария Захарова заявила, что Швейцария моментально запятнала свою репутацию, которую нарабатывала годами.
На встрече с журналистами Иньяцио Кассис заявил, что без участия России разрешить украинский конфликт мирным путем невозможно, сообщил RT. Министр заявил, что встречу с Сергеем Лавровым провели ради выстраивания диалога в этом направлении.