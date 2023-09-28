«Может взорваться». Слабое место танков Abrams назвали во Франции

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«Настоящий недостаток американского танка заключается в высоком уровне требуемого технического обслуживания и материального обеспечения. Для обслуживания турбин требуется гораздо более подготовленный персонал, чем для обслуживания дизельных двигателей», - рассказал журналистам бывший командир батальона танков Leclerc Ян Буавен.

Другая проблема - плохая герметизация боекомплекта. При удачном попадании танк взорвется от детонации собственных боеприпасов.

Кроме того, американский генерал Марк Хертлинг заявил, что танки Abrams могут взорваться при неправильном обращении с двигателями.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские танки Abrams будут гореть на Украине так же, как это происходит и с другой западной военной техникой.

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