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«То, что случилось с Израилем, может случиться с Америкой. К нам вторглись иноземцы из более чем 160 разных стран», - сказала она.

Марджори Тейлор Грин отметила, что количество незаконных мигрантов настолько велико, что правительство не успевает оперативно реагировать на ситуацию. По ее мнению - это тревожный знак.

Ранее колумнист The Washington Post Марк Тиссен заявил, что украинская сторона будет расплачиваться за провальную миграционную политику Байдена. Он объяснил, что республиканцы раскритиковали президента за заботу о защите границ Украины. Глава Штатов думает о Киеве больше, чем о своей стране. Из-за этого поддержка киевского режима начала снижаться.