«Может случиться с Америкой». Политика Байдена приведет США к участи Израиля
Американскую сторону может постигнуть участь Израиля в связи с неэффективной миграционной политикой лидера США Джо Байдена. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X.
«То, что случилось с Израилем, может случиться с Америкой. К нам вторглись иноземцы из более чем 160 разных стран», - сказала она.
Марджори Тейлор Грин отметила, что количество незаконных мигрантов настолько велико, что правительство не успевает оперативно реагировать на ситуацию. По ее мнению - это тревожный знак.
Ранее колумнист The Washington Post Марк Тиссен заявил, что украинская сторона будет расплачиваться за провальную миграционную политику Байдена. Он объяснил, что республиканцы раскритиковали президента за заботу о защите границ Украины. Глава Штатов думает о Киеве больше, чем о своей стране. Из-за этого поддержка киевского режима начала снижаться.