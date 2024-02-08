«Может постоять за себя». Песков заявил, что Такер Карлсон не нуждается в защите России

«Нуждается ли Карлсон в какой-то нашей защите? Я не думаю. Я думаю, что он может постоять за себя», - процитировало Пескова РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля отметил, что в США, кроме «не совсем вменяемых голосов» по поводу поступка Такера, звучат вменяемые. Для России важно, чтобы как можно больше людей в мире ознакомились с позицией и мировоззрением ее президента, резюмировал Песков.

Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным появится на сайте Кремля 9 февраля, точное время пока не уточняется. На сайте самого журналиста оно выйдет в 02:00.

В США и ЕС некоторые негативно восприняли общение Карлсона с российским лидером. СМИ писали, что ему могут даже запретить въезд в страны Евросоюза - правда, потом выяснилось, что санкции применять все-таки не будут.

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби выражал сомнения по поводу того, что выход этого интервью действительно необходим. Сам же Такер Карлсон убежден, что в США слишком мало знают о том, что на самом деле происходит в России и на Украине, и до людей нужно донести правду. Позже он планировал взять интервью и у украинского лидера Владимира Зеленского.