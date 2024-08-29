«Может общаться». Какие ограничения ввели для Дурова после выхода под залог

Она добавила, что также предпринимателя обязали два раза в неделю отмечаться в полиции. Ограничений на общение, работу или передвижение на Дурова не наложили.

«Досудебный залог не предполагает домашнего ареста, когда запрещены какие-то действия, связанные с перемещением и запретом на общение с третьими лицами. Поэтому Павел Дуров может общаться со всеми, включая родственников», - заявила Ярмуш.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что официального постановления суда не видел никто, и есть только заявление прокуратуры Парижа. Но ни о каких других, кроме перечисленных ограничений, в ведомстве не говорили.

«Паспорта изъяли для того, чтобы он не мог уехать с территории Франции. Для того, чтобы работать и даже руководить Telegram, паспорт не нужен. Сотрудники его прекрасно знают и так», - добавила Ярмуш.

Юрист добавила, что назначенный Дурову судебный надзор и введенные против него ограничения показали, что он стал подозреваемым по уголовному делу. На свидетелей такие нормы не распространяются. В рамках расследования следователи установили его причастность к преступлениям, которое совершило неустановленное лицо.

«Во Франции под залог отпускают даже тех. кто подозревается в совершении убийства. Люди спокойно ждут, пока идет следствие. Его главная задача сейчас отвечать на запросы следователя: приходить для дачи объяснений, очную ставку и допрос. Если он не уклоняется и выполняет все требования, то зачем его держать под стражей?» - пояснила Ярмуш.

Собеседница добавила, что Дуров теперь находится вне стен тюрьмы, куда его поместили после задержания и может хотя бы частично вернуть тот уровень жизни, который у него был.