29 августа 2024, 17:01

«Может общаться». Какие ограничения ввели для Дурова после выхода под залог

Global Look Press
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Решение французского суда об изъятии паспортов у основателя и владельца мессенджера Telegram на время следствия связано с наложенным на него запретом покидать территорию страны. Об этом в комментарии 360.ru заявила юрист и специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Она добавила, что также предпринимателя обязали два раза в неделю отмечаться в полиции. Ограничений на общение, работу или передвижение на Дурова не наложили.

«Досудебный залог не предполагает домашнего ареста, когда запрещены какие-то действия, связанные с перемещением и запретом на общение с третьими лицами. Поэтому Павел Дуров может общаться со всеми, включая родственников», - заявила Ярмуш.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что официального постановления суда не видел никто, и есть только заявление прокуратуры Парижа. Но ни о каких других, кроме перечисленных ограничений, в ведомстве не говорили.

«Паспорта изъяли для того, чтобы он не мог уехать с территории Франции. Для того, чтобы работать и даже руководить Telegram, паспорт не нужен. Сотрудники его прекрасно знают и так», - добавила Ярмуш.

Юрист добавила, что назначенный Дурову судебный надзор и введенные против него ограничения показали, что он стал подозреваемым по уголовному делу. На свидетелей такие нормы не распространяются. В рамках расследования следователи установили его причастность к преступлениям, которое совершило неустановленное лицо.

«Во Франции под залог отпускают даже тех. кто подозревается в совершении убийства. Люди спокойно ждут, пока идет следствие. Его главная задача сейчас отвечать на запросы следователя: приходить для дачи объяснений, очную ставку и допрос. Если он не уклоняется и выполняет все требования, то зачем его держать под стражей?» - пояснила Ярмуш.

Собеседница добавила, что Дуров теперь находится вне стен тюрьмы, куда его поместили после задержания и может хотя бы частично вернуть тот уровень жизни, который у него был.

Франция Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
28 августа 2024, 23:31
Молдавии предрекли судьбу евроокраины
РИА «Новости»
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Курс на евроинтеграцию приведет Молдавию к возможности стать евроокраиной. Республика уже потеряла поставки газа из России по низким ценам, сообщил в своем Telegram-канале депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Александр Суходольский.

«Курс на ЕС ведет только к одному: стать нищей евроокраиной, до которой никому нет дела. Мы обязаны сказать „нет“ на референдуме», - написал он.

Суходольский отметил, что республика потеряла поставки газа из России по низким ценам, но при этом начала его покупать у «хорошей» Европы. Теперь жители страны платят за газ кратно дороже.

Депутат напомнил, что цены на газ на европейском рынке отличаются неустойчивостью и постоянно растут. На это влияют политические и экономические обстоятельства, которые «не по карманам Молдавии».

МИД РФ ранее обратился в властям Молдавии не предпринимать шагов для эскалации украинского кризиса , чтобы не стать его непосредственным участником.

Газ Молдавия Европа Россия
28 августа 2024, 23:12
Дурова освободили под залог, запретив покидать Францию
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Павла Дурова взяли под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию. Основателя Telegram обвинили в шести правонарушениях, сообщила прокуратура Парижа. Об этом написало РИА «Новости».

«Его взяли под судебный надзор с требованием внести залог в размере пяти миллионов евро. Также он обязан являться в полицейский участок два раза в неделю в связи с запретом покидать территорию Франции», - отметили в документе.

Прокуратура обвинила бизнесмена в шести правонарушениях, среди которых администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.

В минувший понедельник, 27 августа, судья продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов.

Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
28 августа 2024, 22:36
В Эстонии у россиян потребовали для получения ВНЖ военный билет
Freepik
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Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии потребовал от граждан России, оформляющих вид на жительство, предъявлять военный билет. Об этом сообщает портал гостелерадио ERR.

По данным портала, сотрудники департамента потребовали от россиянина предъявить военный билет. Также мужчине пришлось бы обратиться в российский военкомат в случае его отсутствия.

В департаменте пояснили, что исполняют требование законодательства, согласно которому иностранцы должны подавать сведения о прохождении службы в армии или органах государственной безопасности своих стран.

Если у иностранного гражданина нет военного билета, то он может «подтвердить свое военное прошлое» некими другими документами, отметили в ведомстве. В 2024 году граждане России подали 434 заявки на получение ВНЖ в Эстонии.

Эстонские власти ранее вынудили Эстонскую православную церковь поменять устав, а также потребовали разорвать религиозные отношения с Россией.

Военные Россия Мужчины Эстония
28 августа 2024, 20:56
Дуров предстал перед следственным судьей в Париже
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров находится на допросе у следственного судьи. Его не отпустили, сообщил РИА «Новости» источник в прокуратуре Парижа.

До этого в СМИ появились сообщения, что Дуров якобы освободили. В среду он предстал перед следственным судьей для принятия решении о предъявлении обвинения.

Ранее появилась информация о том, что судья принял решение прекратить содержание основателя Telegram Павла Дурова под стражей в полиции. Это не значит, что его отпустили на свободу. Процедура смены статуса необходима для дальнейших следственных действий.

Основателя Telegram задержали в аэропорту 24 августа. Бизнесмен стал фигурантом уголовного дела из 12 пунктов обвинения , связанных с преступлениями, якобы совершенными в мессенджере.

Мессенджеры Уголовное дело Париж Telegram Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции

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