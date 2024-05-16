Может говорить, но сильно устает. Появились новые сведения о состоянии Фицо

В Соединенных Штатах набирает обороты скандал вокруг победительниц двух конкурсов красоты в стране — «Мисс США» и «Юная мисс США». Обе девушки решили отказаться от своих титулов, сообщил People.

По данным издания, с разницей в несколько дней две конкурсантки сложили свои титулы. В частности, «Мисс США 2023» Ноэлия Фойгт разместила пост о сложении титула 6 мая, объяснив решение психологическим состоянием.

Фанаты обратили внимание на первые буквы каждого предложения в публикации и увидели скрытое послание: «Меня заставили замолчать».

Через несколько дней «Юная мисс США» Умасофия Шривастава также отказалась от титула. Более того, менеджер по соцсетям «Мисс Америка» бросила работу на конкурсах.

«Я считаю, то, как нынешнее руководство говорит об обладателях титулов, неуместно и непрофессионально. Я против токсичности и любой травли на рабочем месте», - пояснила она.

Позже матери победительниц конкурса выступили с заявлением в эфире Good Morning America. Они заявили, что их дочери столкнулись с сексуальными домогательствами и травлей. Атмосферу на конкурсе они назвали токсичной.

Ранее победительница конкурса красоты «Мисс Япония - 2024» Каролина Шиино отказалась от своего титула. Причиной тому послужили новости в прессе о ее романе с женатым мужчиной.

В Соединенных Штатах набирает обороты скандал вокруг победительниц двух конкурсов красоты в стране - «Мисс США» и «Юная мисс США». Обе девушки решили отказаться от своих титулов, сообщил People.