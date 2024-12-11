«Мой ответ — нет». Вучич сделал заявление по иноагентам в Сербии
Сербский лидер Александр Вучич объявил, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) не станет поддерживать законопроект об иностранных агентах. Об этом сообщило РИА «Новости».
Документ предложила партия, входящая в правящую коалицию. Глава государства уточнил, что законопроект был инициирован депутатами фракции, связанной с вице-премьером Александром Вулиным. Вучич отметил, что, несмотря на наличие элементов, позаимствованных из законодательств США, Европы и России, он не одобряет эту инициативу. «Мой ответ – нет», - резюмировал Вучич. Политик ранее говорил, что безразлично относится к возможности принятия законопроекта об иностранных агентах в Сербии. Этот вопрос, добавлял Вучич, не входит в повестку его правительства. Ранее Вучич заявил о необходимости подготовить Сербию к последствиям ядерной атаки.