11 декабря 2024, 23:43

«Мой ответ — нет». Вучич сделал заявление по иноагентам в Сербии

РИА «Новости»
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Сербский лидер Александр Вучич объявил, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) не станет поддерживать законопроект об иностранных агентах. Об этом сообщило РИА «Новости».

Документ предложила партия, входящая в правящую коалицию. Глава государства уточнил, что законопроект был инициирован депутатами фракции, связанной с вице-премьером Александром Вулиным. Вучич отметил, что, несмотря на наличие элементов, позаимствованных из законодательств США, Европы и России, он не одобряет эту инициативу. «Мой ответ – нет», - резюмировал Вучич. Политик ранее говорил, что безразлично относится к возможности принятия законопроекта об иностранных агентах в Сербии. Этот вопрос, добавлял Вучич, не входит в повестку его правительства. Ранее Вучич заявил о необходимости подготовить Сербию к последствиям ядерной атаки.

Сербия Александр Вучич Иноагенты
12 декабря 2024, 00:09
Стало известно, сколько денег Абхазия нашла для бюджетников
РИА «Новости»
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Государственным служащим Абхазии выплатят зарплаты за прошедший ноябрь. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба, его процитировало РИА «Новости». 

Средства выделят из федерального бюджета. Первыми деньги получат сотрудники оборонного ведомства республики, полицейские и работники других силовых структур. Всего на эти цели Абхазия направит 230 миллионов рублей. Выплаты заработных плат сотрудникам здравоохранения, образования и учреждений культуры в регионах обеспечат уже местные бюджеты. Власти Абхазии 6 декабря заявили о почти полной остановке финансирования с российской стороны. Из-за этого республика не может найти деньги в том числе и на оплату перетока электроэнергии из России. Руководство Абхазии направило запрос о предоставлении финансовой помощи в адрес главы российского правительства Мишустина. Пока республика ответа на этот запрос не получила.

Электричество на всей территории Абхазии пропало 11 декабря. В республике остановилась Ингурская ГЭС.

Абхазия Россия Зарплаты Деньги
11 декабря 2024, 20:16
Главу UnitedHealthcare хотели убить бомбой
Pxhere
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Луиджи Манджоне, которого заподозрили в убийстве главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона, хотел использовать бомбу. Об этом сообщил источник CNN в правоохранительных органах.

В распоряжение следователей попала тетрадь, принадлежавшая Манджоне.

«На одной из страниц тетради Манджионе приходит к выводу, что использование бомбы против его цели „может убить невинных“», - сообщили журналисты.

Также в тетради был план убийства и записи, оправдывающие нападение. Манджоне упомянул американского террориста Теодор Качински, известного распространением заминированных посылок.

Томпсона убили утром 4 декабря на Манхэттене. Киллер несколько раз выстрелил в жертву и скрылся на велосипеде.

Манджони задержали в «Макдональдсе» - его опознал сотрудник ресторана. Полиция обнаружила в рюкзаке подозреваемого маску и оружие.

Убийства Оружие Полиция
11 декабря 2024, 18:23
Шольц направил в бундестаг запрос на вотум доверия правительству
Unsplash
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Канцлер Германии Олаф Шольц направил в бундестаг запрос на вотум доверия правительству. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, предает РИА «Новости».

«Сегодня утром канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем кабинете в Ведомстве федерального канцлера подписал письменное заявление о вотуме доверия в соответствии со статьей 68 Основного закона», - отметил чиновник.

Обсуждение вотума доверия в парламенте ФРГ запланировано на следующий понедельник, 16 декабря.

Ранее в своем выступлении в парламенте Шольц сказал, что украинцы, которые приехали в страну, должны активно искать работу. В противном случае им следует вернуться на родину. Кроме того, канцлер сообщил о намерении создать в Германии украинскую администрацию , которая будет заниматься координацией вопросов, связанных с беженцами.

Германия Законы Олаф Шольц
11 декабря 2024, 15:59
Сотрудничество России с Западом по ядерному разоружению стало неприемлемым
РИА «Новости»
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Дальнейшее сотрудничество с западными странами в сфере ядерного разоружения политически неприемлемо для российской стороны. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков на заседании Госдумы, его процитировало РИА «Новости».

Он напомнил, что рамочное соглашение о многосторонней ядерно-экологической программе заключили в свое время для поддержки «разоруженческих программ пост-советского периода».

В то время МНЭПР сыграло положительную роль, снизило контроль США за российскими стратегическими объектами и переключило мировое внимание на решение экологических проблем.

«На сегодня это соглашение и протокол к нему полностью изжили себя. Дальнейшее сотрудничество в области ядерного разоружения с государствами, которые проводят антироссийскую политику <…> стало не просто неактуальным, но и политически неприемлемым», - объяснил Рябков.

Ранее в США заявили о готовности к переговорам с Россией , КНР и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений. Как отметил американский лидер Джо Байден, общество должно «избавить мир от ядерного оружия», риски его использования подрывают всеобщие нормы и соглашения, установленные в мире.

Ядерное оружие США Россия Оружие Запад

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