Мотив покушения на Трампа остался нераскрытым

Правоохранители не выявили у мужчины конкретных политических взглядов, при этом ранее он регулярно страдал от унижений в школе. Следователи ФБР вскрыли личные переписки Крукса, изучили данные в компьютере, а также опросили порядка 100 человек, однако им не удалось выяснить мотив поступка.

Одноклассники охарактеризовали Крукса как умного, но замкнутого человека, который избегал компаний и сидел за обедом в школе отрешенно, уставившись в смартфон. Он жертвовал 15 долларов в поддержку Джо Байдена, но был зарегистрирован в качестве республиканца в Пенсильвании.

Ранее в американской разведке не исключили новые покушения на Трампа в ближайшие недели.