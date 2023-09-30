Мост рухнул во время ремонта на Украине

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По данным издания, в момент обрушения рядом с мостом находилась бригада рабочих с техникой. В результате ЧП никто не пострадал.

Дегтяревский мост расположен в исторической местности Киева под названием Шулявка. Он пересекает Дегтяревскую улицу и соединяет улицы Елены Телиги и Александра Довженко.

В Закарпатской области Украины ранее обрушился мост через реку Тересва, который планировали отремонтировать в 2021 году. В момент ЧП по мосту ехали грузовик с песком и легковые автомобили. После обрушения несколько машин рухнули в воду.

Проверку состояния мостовых сооружений начали проводить на Украине по приказу президента Владимира Зеленского. Вице-премьер по восстановлению страны Александр Кубраков отчитался об аварийном состоянии 10% мостов, в их число вошли и киевские.