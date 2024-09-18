18 сентября 2024, 09:48

«Моссад» заложил взрывчатку в пять тысяч пейджеров «Хезболлы»

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Израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров, заказанных ливанским движением «Хезболла». Об этом сообщили источники агентства Reuters.

«Операция стала беспрецедентным нарушением безопасности „Хезболлы“, в результате которого тысячи пейджеров взорвались по всему Ливану», - отметили авторы материала.

По их данным, движение заказало пейджеры у тайваньской компании Gold Apollo. Три тысячи устройства сдетонировали одновременно после отправки кодового сообщения. В гаджеты могли заложить до трех граммов взрывчатого вещества.

Израильская разведка оснастила пейджеры взрывчаткой PETN. Аккумуляторы устройств нагрели дистанционно, после чего произошли массовые взрывы.

Журналисты издания Axios обвинили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что он лично санкционировал операцию против «Хезболлы» с применением взрывающихся пейджеров.

Разведка Израиль Взрывы Ливан
18 сентября 2024, 08:35
«Некоторые почувствовали». WSJ узнала подробности массового подрыва пейджеров «Хезболлы»
Global Look Press
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Взорвавшиеся в Ливане пейджеры входили в партию устройств, недавно полученную движением «Хезболла». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Представитель „Хезболлы“ сказал, что у многих бойцов были такие устройства, добавив, что некоторые люди чувствовали, что пейджеры нагревались, и избавлялись от них, прежде чем они взрывались», - написали авторы публикации.

Причиной взрывов, по одной из версий, стала вредоносная программа. «Хезболла» возложила ответственность за взрывы пейджеров на Израиль.

Массовые взрывы устройств произошли накануне на юге Ливана. В результате девять человек погибли, пострадали порядка четырех тысяч.

По информации ряда СМИ, израильский премьер Биньямин Нетаньяху лично одобрил операцию против «Хезболлы» с использованием взрывающихся пейджеров.

В феврале лидер движения Хасан Насралла призывал бойцов избавиться от своих смартфонов, заявив, что Израиль может использовать их для слежки, поэтому многие бойцы перешли на пейджеры.

Израиль Взрывы Смартфоны Боевики Биньямин Нетаньяху Ливан
18 сентября 2024, 07:51
Маск назвал способ спасти человечество от вымирания
Freepik
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Чтобы выжить, человечеству придется освоить межзвездные перелеты. Об этом заявил основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в соцсети X.

Он предупредил, что человечество в будущем может погибнут из-за расширения Солнца или падения астероида на Землю.

«Не сегодня-завтра большая комета столкнется с Землей и уничтожит почти всю жизнь, как это уже неоднократно случалось. Рано или поздно Солнце расширится настолько, что вскипятит океаны и [это] уничтожит всю жизнь», - отметил предприниматель.

Человечество может пойти либо по пути «космической цивилизации», либо погибнуть, добавил он.

Ранее бизнесмен рассказал, что многоразовые ракеты-носители Starship смогут спасти человечество от вымирания. Он также высказал опасения из-за американской бюрократии. По его мнению, компания может закрыться из-за усиливающегося государственного регулирования. Если с бюрократией не бороться, все крупные американские проекты станут незаконными, заключил Маск.

SpaceX Илон Маск Космос
18 сентября 2024, 07:40
Нетаньяху обвинили в санкционировании операции с пейджерами в Ливане
Global Look Press
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично санкционировал операцию против движения «Хезболла» с использованием взрывающихся пейджеров. Об этом сообщило издание Axios.

«Операция была одобрена ранее на этой неделе в ходе совещаний по вопросам безопасности», - отметили авторы материала.

По их данным, в совещаниях с премьером участвовали высокопоставленные члены кабмина и главы служб безопасности. Это произошло после того, специальный представитель Соединенных Штатов Амос Хохштейн посетил Израиль и предупредил Нетаньяху о последствиях эскалации в Ливане.

Телеканал Sky News Arabia сообщил, что израильская разведка перехватила пейджеры, предназначенные для «Хезболлы». Устройства оснастили взрывчаткой PETN и дистанционно нагрели аккумуляторы устройств. В результате произошла массовая детонация.

Разведка Израиль Биньямин Нетаньяху Ливан
18 сентября 2024, 07:25
Взорвавшиеся в Ливане пейджеры произвели на Тайване
Global Look Press
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Израильская разведка перехватила предназначенные для ливанской «Хезболлы» пейджеры и оснастила их взрывчаткой PETN (пентаэритриттетранитрат). Сотрудники спецслужбы дистанционно нагрели аккумуляторы устройств, из-за чего произошла массовая детонация, сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, пейджеры произвели на Тайване, но до отправки в Ливан к ним получили доступ агенты «Моссада».

По информации агентства Reuters , движение «Хезболла» заказало устройства у базирующейся на Тайване компании Gold Apollo за несколько месяцев до массовой детонации. Пейджеры ввезли в Ливан весной. Источник издания предположил, что в них поместили плату со взрывчаткой.

«Это очень трудно обнаружить любыми способами, даже с помощью любого устройства или сканнера», - рассказал собеседник агентства.

По его мнению, взрывы произошли после рассылки специального кодового сообщения.

Источник в ливанских службах безопасности заявил Al Jazeera, что пейджеры содержали примерно 20 граммов взрывчатки. Из-за взрыва устройств пострадали до четырех тысяч человек , 11 жителей Ливана погибли.

Израиль Тайвань Ливан

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