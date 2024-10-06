06 октября 2024, 10:37

«Моссад» обманом заставил членов «Хезболлы» брать пейджеры двумя руками

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Израильская службы разведки «Моссад» с 2022 года года готовилась к операции с подрывом пейджеров в Ливане. Об этом сообщила газета Washington Post.

В течение девяти лет израильские разведчики занимались прослушиванием боевиков «Хезболлы» с помощью раций. В отличие от пейджеров, заминированные рации «Моссад» начал внедрять еще в 2015 году. В них были огромные аккумуляторы, спрятанная взрывчатка и система прослушки.

Израильские разведчики могли подорвать рации раньше, но решили реализовать новую идею. Они разработали и внедрили в ливанское движение пейджеры, на которых для расшифровки сообщений необходимо зажать кнопки сразу двумя руками. Эти действия активировали вшитую в устройства взрывчатку, отметило издание.

Источники газеты объяснили, что отыскать взрывное устройство в маленьких пейджерах было сложно даже в разобранном состоянии.

Ранее бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад признался, что отдел по борьбе с Израилем в стране возглавлял агент «Моссада». Иранский экс-лидер заявил об этом после сообщений о ликвидации гендиректора «Хезболлы» Хасана Насруллы.

Израиль Ливан Взрывы пейджеров в Ливане Конфликт Ливана и Израиля «Хезболла» Конфликт Ирана и Израиля
06 октября 2024, 08:15
Экс-президент Индонезии охарактеризовала Путина одной фразой
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин показал себя как сильный глава государства. Об этом РИА «Новости» заявила бывший лидер Индонезии Мегавати Сукарнопутри.

Она рассказала, что знакома с Путиным «с тех пор, как тот был членом правительства Санкт-Петербурга».

«Я вижу во Владимире Путине лидера, твердо стоящего на своих принципах и уверенного в себе», - объяснила экс-президент.

Сукарнопутри добавила, что гордилась полученной в 2021 году от российского лидера Звездой Дружбы.

Благодаря укреплению партнерства России и Индонезии в 2001–2004 годах расширилось их экономическое и оборонное сотрудничество. Сукарнопутри подчеркнула, что на посту президента она подписала в 2003 году декларацию об укреплении оборонной системы Индонезии путем закупки самолетов «Сухой» и другой военной техники».

Ранее ВЦИОМ провел опрос с целью выяснить уровень доверия россиян к Путину. Результаты исследования показали, что работу главы государства одобрили 73,6% опрошенных. Доверие российскому лидеру выразили более 77% респондентов.

Индонезия Владимир Путин
06 октября 2024, 07:29
России пять раз высокомерно отказали в выступлениях на Форуме ОБСЕ
Global Look Press
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Председательство Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности пять раз отказалось приглашать высокопоставленных докладчиков из России, которые могут изложить позицию страны. Об этом РИА «Новости» заявила и. о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Она назвала ситуацию на ФСОБ в этом году «крайне нестабильной», и объяснила, что в организации ущемляли российские интересы.

«Мы получили пять высокомерных отказов на приглашение российских высокопоставленных докладчиков для изложения нашей позиции на Форуме», - объяснила Жданова.

Зимой председательствовал Кипр, а весной и летом - Хорватия, отметила дипломат. По ее словам, студентам из России запретили подключиться к заседаниям в качестве слушателей, хотя такой возможностью пользуются другие страны.

В результате российская делегация не присоединилась к консенсусу о проведении трети пленарных заседаний в летнем триместре. Жданова добавила, что дипломаты не могут нормально работать в условиях ущемления интересов государства.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что Россия готова к нормализации положения дел на Форуме ОБСЕ. В этом вопросе мяч находится на стороне Запада, заключил он.

Дипломатия ОБСЕ Кипр Россия
06 октября 2024, 02:57
В Лас-Вегасе взорвут легендарное казино Tropicana
Unsplash
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Комплекс зданий казино-курорта Tropicana в Лас-Вегасе снесут управляемым взрывом. Владеющая недвижимостью компания Bally’s Corporation сообщила, что на этом месте планирует построить стадион.

Комплекс зданий казино-курорта Tropicana в Лас-Вегасе снесут управляемым взрывом. Владеющая недвижимостью компания Bally’s Corporation сообщила, что на этом месте планирует построить стадион.

«В ожидании одобрения Bally’s Corporation и Oakland A’s планируют провести памятное мероприятие утром 9 октября, в рамках которого Fireworks by Grucci покажет впечатляющий фейерверк с использованием дронов, а в 2:30 утра взорвется Tropicana», - сообщил представитель компании.

По информации Bally’s Corporation, 22-этажная башня Tropicana Club и 22-этажная стальная башня Paradise должны рухнуть в результате одного взрыва.

На Кипре проводят проверку из-за слухов, что президент Украины Владимир Зеленский выкупил отель-казино на окраине Кирении. Власти страны отрицают причастность украинского лидера к владению казино.

США Взрывы Недвижимость
06 октября 2024, 01:25
Австралийский певец анонсировал альбом и умер. Он не дожил до 35 лет
Unsplash
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В Австралии умер популярный певец Джек Колвелл, сообщило издание News.com. Исполнителю было всего 34 года, а за несколько дней до смерти анонсировал выход нового альбома.

«Привет всем - с нетерпением жду скорого выпуска новой музыки. Миксы почти закончены, и мастеринг забронирован. Я уже давно говорю, что LP2 скоро будет с вами, и этот день не за горами!» - написал Колвелл 24 сентября.

Неизвестно, выпустят ли альбом посмертно.

Колвелл известен в Австралии благодаря песне Don’t Cry Those Tears. В 2020 году певец выпустил свой первый альбом - он занял пятое место в списке 25 лучших в стране.

В конце сентября в Турции умер певец Метин Аролат, которого называли «вторым Тарканом». Исполнитель скончался от от сердечного приступа.

Австралия Музыка

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