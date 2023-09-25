Москвичей на машине с российскими номерами не пустили в Грецию

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Москвичи пытались попасть в Грецию из Турции через МАПП Ипсала - Кипи. У них были однократные визы от Венгрии, а также подтверждение бронирования отелей и паромов. Турецкая сторона их выпустила, а затем их остановил греческий правоохранитель. Он спросил, есть ли у пары страховка на авто. После отрицательного ответа он подсказал им, где можно застраховаться, и поставил штампы в оба паспорта.

Однако страховщик, взяв документы, сразу засуетился и стал куда-то звонить. А затем отнес их паспорта на таможню.

«Мы пошли общаться с таможенниками, где нам выдали распечатку уточнений от Еврокомиссии, и сказали, что нам въехать можно, но не на машине с российскими номерами. И настойчиво попросили покинуть Грецию», - рассказала изданию девушка.

Ранее стало известно, что Франция не будет запрещать въезд в страну автомобилям с российскими номерами. В отличие от Финляндии, Германии, Польши и стран Прибалтики, французская сторона решила не менять правила въезда в страну.