27 мая 2024, 09:29

Москвичам пообещали солнечную и теплую погоду в начале рабочей недели

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В Москве 27 мая будет солнечно и тепло — до +25 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, его процитировал портал «Метеовести».

В Москве 27 мая будет солнечно и тепло - до +25 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, его процитировал портал «Метеовести».

«Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над столичным регионом сформирует западная периферия антициклона. Благодаря повышенному давлению облаков в небе будет мало и обойдется без дождей», - говорится в материале.

По данным Леуса, дневная температура воздуха превысит климатическую норму на три-четыре градуса.

В столице будет от +23 до +25, в Подмосковье - от +21 до +26 градусов. Порывы юго-восточного ветра достигнут максимум семи метров в секунду. Атмосферное давление опустится до 755 миллиметров ртутного столба и все равно будет выше нормы.

А во вторник, 28 мая, ожидается еще более теплая погода - до +28. Осадков также не прогнозируется.

Уже на этой неделе в Москве может открыться купальный сезон.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, первый день лета в городе, предположительно, станет самым жарким за 80 лет.

Прогноз погоды Погода
27 мая 2024, 09:59
Мощное землетрясение произошло в Тихом океане
Freepik
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Возле берегов королевства Тонга зафиксировали подземные толчки, магнитуда которых составила 6,6. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло в 20:47 по местному времени в 191 километре к северу от столицы Тонга Нукуалофа, где численность населения превышает 22 тысячи человек.

Эпицентр находился на глубине 140 километров. О жертвах и пострадавших пока неизвестно. Другие подробности уточняются.

Ранее на Байкале произошло землетрясение магнитудой 6. Подземные толчки зафиксировали в 50 километрах от села Гремячинск, которое расположено в Ольхонском районе.

В первой декаде мая также произошло землетрясение магнитудой 5,4 у архипелага Кермадек в Новой Зеландии. Сейсмологи уточнили, что очаг залегал на глубине 55 километров.

Землетрясения
27 мая 2024, 08:35
Двое пожарных погибли и 173 жителя оказались заблокированы в горящем доме на Тайване
Global Look Press
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Двое пожарных погибли при спасении людей из горящего дома в городе Синьчжу на северо-западе Тайваня. Об этом написало Центральное информационное агентство острова. На месте пожара оказались заблокированы 173 жителя.

Пожар случился вечером 26 мая. На тот момент в здании было почти 300 человек, эвакуировать удалось 119. Чуть меньше чем через час пожарные смогли взять пламя под контроль, однако тление продолжилось. Внутри и на крыше здания остались 173 человека.

Чтобы помочь людям эвакуироваться, двое спасателей - 39-летний Ли Юнчжэнь и 34-летний Чжоу Лисинь - вошли в здание. Они доложили, что нашли людей, нуждающихся в спасении, и после этого перестали выходить на связь. Через некоторое время коллеги нашли пожарных на лестнице без сознания. Позже оба скончались. Причины возгорания и гибели спасателей устанавливаются.

Ранее стало известно о крупном пожаре в Астрахани. Площадь распространения огня достигла 400 квадратных метров.

Спасатели Пожары Тайвань
27 мая 2024, 08:21
Акции протеста против Пашиняна начались в Армении с раннего утра
Global Look Press
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Акции протеста начались в некоторых регионах Армении. Об этом сообщил официальный Telegram-канал оппозиции «Србазан пайкар».

Людей на демонстрации призвал выйти лидер оппозиционного движения архиепископ Баграт Галстанян. Митингующие перекрыли трассу в Иран в районе города Аштарака. Часть демонстрантов заблокировала ряд улиц в Ереване. Протестующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Как сообщило РИА «Новости» , в столице Армении полиция уже начала задержания.

Акции против правительства Пашиняна и делимитации азербайджанской границы возобновились в Ереване в начале мая. Митингующие призвали выдвинуть на пост премьера Галстаняна. Он уже попросил католикоса Гарегина II временно остановить его духовную службу. Галстанян пояснил, что ее невозможно совмещать со статусом кандидата на пост премьер-министра страны.

Армения Задержания Протесты
27 мая 2024, 07:58
Мероприятия БРИКС позволят Китаю и России укрепить дружбу со странами Юга
РИА «Новости»
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Встречи в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году помогут России и Китаю укрепить партнерские отношения со странами Глобального Юга. Об этом сообщила газета Sky News Australia.

«Они (Россия и Китай - прим. Ред.) хотят развить отношения с Глобальным Югом - без каких-либо манипуляций», - указали в издании.

Журналисты добавили, что сотрудничество между государствами будет налаживаться с помощью саммитов ШОС и объединения БРИКС, ряды которого пополнили новые участники.

Издание подчеркнуло, что для укрепления отношений Россия и Китай не стали оказывать к политическое или экономическое давление, в отличие от Запада.

Ранее турецкая газета Sabah заявила, что российско-китайская дружба наводит ужас на США и Европу. По мнению авторов материала, Белый дом стремится разрушить все крепкие союзы других стран ради сохранения своего влияния в мире.

Отношения Россия Запад Китай БРИКС

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