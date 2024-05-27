Москвичам пообещали солнечную и теплую погоду в начале рабочей недели

В Москве 27 мая будет солнечно и тепло - до +25 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, его процитировал портал «Метеовести».

«Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над столичным регионом сформирует западная периферия антициклона. Благодаря повышенному давлению облаков в небе будет мало и обойдется без дождей», - говорится в материале.

По данным Леуса, дневная температура воздуха превысит климатическую норму на три-четыре градуса.

В столице будет от +23 до +25, в Подмосковье - от +21 до +26 градусов. Порывы юго-восточного ветра достигнут максимум семи метров в секунду. Атмосферное давление опустится до 755 миллиметров ртутного столба и все равно будет выше нормы.

А во вторник, 28 мая, ожидается еще более теплая погода - до +28. Осадков также не прогнозируется.

Уже на этой неделе в Москве может открыться купальный сезон.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, первый день лета в городе, предположительно, станет самым жарким за 80 лет.