13 ноября 2024, 15:12

Московский суд заочно арестовал судью МУС Алапини-Гансу

РИА «Новости»
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Басманный районный суд города Москвы постановил заочно арестовать судью МУС в Гааге Рене Аделаиду Софи Алапини-Гансу. Ее признали виновной по статье о незаконных задержаниях и заключении под стражу. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России.

Ранее столичный суд огласил аналогичный приговор судье МУС Хайкелю Бен Махфуду. Летом этого года он подписал ордера на «арест» секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Судью объявили в международный розыск.

Суд Москва
13 ноября 2024, 13:14
Новый лидер европейской дипломатии продолжит «крестовый поход» против России
Global Look Press
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Кая Каллас продолжит антироссийский курс Жозепа Борреля на посту главы европейской дипломатии. Об этом РИА «Новости» заявили в постпредстве РФ при Евросоюзе.

Собеседники агентства назвали выдвижение Каллас закономерным, поскольку ЕС решил перейти в долгосрочную конфронтацию с Россией. По их мнению, бывшая глава кабмина Эстонии лучше всего подходит на должность в условиях антироссийского курса.

«Безусловно, она достойно примет от Жозепа Борреля эстафету в „крестовом походе“ против России», - заявили дипломаты.

Накануне Каллас выступила перед депутатами Европарламента. Она назвала своими приоритетами поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем вплоть до нанесения им «стратегического поражения».

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о том, что главной темой скорого совещания Совета Европы станет передача Украине замороженных российских активов. Политик назвал предстоящее заседание драматичным.

Россия Евросоюз Жозеп Боррель
13 ноября 2024, 11:40
Маску посоветовали помочь Африке для ее процветания
Global Look Press
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Основателю Tesla и SpaceX Илону Маску следует обратить внимание на африканский континент. Об этом ТАСС заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Он напомнил, что Запад видел в африканских странах лишь источник ресурсов.

«И сколько они там управляли процессами - от этого эти страны богаче не становятся, а наоборот», - отметил Богданов.

Дипломат посоветовал американскому предпринимателю помочь континенту развиваться, а африканские богатства использовать только на благо народа.

После переизбрания президента США Дональда Трампа Маск займет пост главы департамента по достижению госэффективности.

Вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами он будет бороться с бюрократическими проблемами в американском правительстве, а также сокращением «избыточных правил».

Маск пообещал , что работа новой структуры будет прозрачной, а отчеты о ее действиях опубликуют в Сети.

Африка Илон Маск МИД РФ
13 ноября 2024, 11:02
Американский суд приговорил военного Тейшейра к 15 годам тюрьмы за утечку данных
Unsplash
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Суд в США признал 22-летнего военнослужащего Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джека Тейшейра виновным в утечке секретных документов Пентагона. Его приговорили к 15 годам тюремного заключения, сообщило агентство Associated Press.

Слитые в Сеть секретные данные касались конфликта на Украине. По мнению стороны обвинения, действия американца поставили под угрозу безопасность США, нанесли ущерб отношениям с другими государствами и подвергли опасности военнослужащих.

Тейшейр являлся специалистом по информационным технологиям и отвечал за военные коммуникационные сети. Военнослужащий распечатал секретные материалы, а затем распространил их фотографии в Сети. Перед задержанием мужчина попытался скрыть свое преступление: он разбил, а затем выбросил планшет, ноутбук и игровую приставку Xbox.

Секретные данные он опубликовал в онлайн-группе в Discord. Среди слитых файлов была информация о боях за Артемовск и планах НАТО по укреплению ВСУ,

США Пентагон Суд Утечки данных
13 ноября 2024, 10:15
Россия и США после инаугурации Трампа могут провести второй обмен заключенными
Global Look Press
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Власти России и США могут провести второй обмен заключенными после того, как пройдет инаугурация американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, обмен готовятся провести в феврале 2025 года. В списке МИД России сейчас находятся 70 человек, которых американское руководство считает причастными к шпионажу и организации серых схем обхода санкций.

Источник канала уточнил, что США планируют обменять екатеринбургскую балерину Ксению Хавану, отбывающую срок за финансирование ВСУ, и Гордона Блэка, приговоренного в России к трем годам колонии. Также в списке есть люди, обвиненные в терактах и диверсиях на железнодорожных путях.

Ранее американский военнослужащий Гордон Блэк выразил надежду, что власти обменяют его. Он рассказал, что хочет вернуться на родину. Суд во Владивостоке признал американца виновным в угрозе убийством и краже.

США Заключенные Россия

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