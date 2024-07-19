Мощный взрыв прогремел в Тель-Авиве
Жители Тель-Авива рассказали о мощном взрыве в городе. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Военная агрессия демократических элит США в Ираке, Афганистане и в Ливии, характеризовалась международным унижением в глазах других стран. Байден разозлил своих союзников, избирателей-демократов, и опозорил США во всем мире своей поддержкой геноцида Израиля», - заявил он.
По словам автора статьи, Соединенными Штатами управляют некомпетентные лидеры, которые терпят унижения на международной арене. Джонс напомнил, что экономика США с трудом может удовлетворять потребности большинства граждан страны.
Многие демократы призывают выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с оппонентом Дональдом Трампом. Такая возможность будет у Демпартии на съезде в августе.
Ранее стало известно, что вице-президент США Камала Харрис возглавила список потенциальных кандидатов от Демократической партии на выборах.
«Друзья, только что физическому нападению был подвергнут Павел Люптак», - написал парламентарий.
По словам Шевчика, из-за этого происшествия пришлось отменить запланированную встречу Люптака с избирателями, которую назначили на вечер пятницы.
Коллега пострадавшего депутата пообещал позже предоставить дополнительную информацию о произошедшем.
Ранее словацкий парламент отказался от антироссийской резолюции - за вынесение ее в повестку заседания высказался только 41 депутат из 78 необходимых. Во время заседания Люптак поинтересовался у депутата оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Беаты Юрик, была ли она на месте случившегося, и откуда у нее информация, что по больнице ударила именно Россия.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские боевики нанесли ракетный удар из норвежского ЗРК NASAMS по детской больнице в Киеве.
Таким образом представитель Госдепа ответил на высказывания замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о том, что российская сторона не исключает развертывания ракет в ядерном оснащении в ответ на размещение американских РСМД в Германии.
По словам Патела, любая риторика по вопросам развертывания или применения ядерных боеголовок вызывает обеспокоенность. Он добавил, что в Вашингтоне наблюдают за развитием данной риторики со стороны России.
С 2026 года США планируют размещать в Германии новые средства огневого поражения большей дальности. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что шаги американских властей направлены на запугивание России.
Девушка прославилась своими 10-часовыми кулинарными марафонами. Каждый день она съедала по 10 килограммов пищи, в том числе экзотические и «экстремальные» продукты и блюда.
В прошлом девушка работала официанткой. О мукбанге узнала от друга, успешно зарабатывающего на таких трансляциях. Она тоже решила этим заняться, причем получила широкую известность в Сети. Со временем она увеличивала порции, что привлекало еще больше зрителей.
Звезда мукбанга весила 120 килограммов и страдала от высокого кровяного давления. Недавно ее госпитализировали из-за серьезных проблем с желудком и кишечником, но она все-равно не прекратила устраивать шоу. Уже на следующий день после выписки из больницы Пань Сяотин вышла в эфир.
Как сообщили китайские СМИ, вскрытие показало, что желудок покойной был деформирован из-за непереваренной пищи.
Ранее в Красноярске суд приговорил к исправительным работам сроком на 11 месяцев супругов-сыроедов, заморивших голодом двухлетнюю дочь.