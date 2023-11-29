Мощный взрыв прогремел в Одессе
В Одессе прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили местные СМИ.
«Сегодня союзники подчеркнули, что в нынешних обстоятельствах не может идти речи о членстве Украины в НАТО, поэтому всем стало ясно, что <…> на следующем саммите Украина не получит приглашения», - заявил венгерский министр.
На заседании совета Венгрии удалось отстоять два пункта программы поддержки Украины, которая работала с 2016 года. В них значится, что участие в инициативах программы будет добровольным, и Украине никогда не передадут летальные средства.
Вступление Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне, отметил Сийярто. В блоке нет места стране, которая постоянно отбирает, нарушает, отзывает права национальных меньшинств, подчеркнул министр.
«Мы освободили двух задержанных россиян», - подчеркнули представители ХАМАС.
До этого израильские СМИ со ссылкой на замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзука сообщили, что двух израильтянок с российским гражданством освободят в среду в секторе Газа.
Сам Марзук в соцсети написал, что ХАМАС освободит нескольких граждан РФ в знак признательности президенту Владимиру Путину за его позицию в отношении палестинского народа.
Днем 29 ноября движение заявило о гибели по меньшей мере трех израильских заложников из-за обстрелов сектора Газа, сообщил RT. Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари рассказал, что ХАМАС за два дня гуманитарного перемирия отпустит 20 израильских заложников.
Дефицит электроэнергии мог возникнуть из-за урагана, который затронул несколько регионов страны - сильный ветер повредил ЛЭП. В «Укрэнерго» признали, что ситуация с электричеством остается тяжелой.
«В энергосистеме есть дефицит. Просим экономно потреблять электроэнергию», - отметили в пресс-службе.
Ранее, 23 ноября, украинцев предупредили о возобновлении плановых отключений электричества. Директор центра исследований энергетики Александр Харченко объявил, что стране придется ввести ограничения на потребление электроэнергии, если температура воздуха упадет до -8 градусов.
Из-за дефицита электроэнергии Украина уже обращалась за аварийной помощью к Словакии, Польше и Румынии, сообщил RT. Причиной энергетического кризиса назывались похолодание и увеличение нагрузки на энергосистему.
«Ни в феврале-марте 2022 года, ни в любое другое время, ни тем более сегодня никаких „реальных переговоров о мире“ не было и не могло быть», - написал он.
Как ранее заявили в МИД РФ, на самом деле Запад запретил Украине вести переговоры с Россией. Элиты не хотели миром решать конфликт, а настаивали на боевых действиях.
Тупость и жадность западных стран поставили украинское государство на колени.
Весной 2022 года Россия требовала нейтралитета Украины и признания Крыма российским. Также страна говорила о независимости ДНР и ЛНР, исходя из необходимости защитить русскоязычное население Донбасса. Как отмечал глава российской делегации Владимир Мединский, Украина могла спасти сотни тысяч жизней своих солдат. Сейчас заключение мира возможно лишь при условии выполнения целей и задач спецоперации.