Мощный взрыв прогремел в Миргороде на Украине

Звуки взрывов слышали в Кривом Роге несколько раз за вторник, 7 ноября. Глава городского совета Александр Вилкул призвал местное население не распространять в социальных сетях информацию о ЧП.

Ранее также сообщалось о сильных взрывах в подконтрольном украинским силам городе Херсоне. Предупреждающие об угрозе ударов с воздуха сирены на территории включать не стали.

В минувший понедельник украинские СМИ информировали о сильном взрыве в районе порта в Одессе. В результате серии взрывов пострадала автопогрузочная техника, машины с зерном и складские помещения.

Днем 5 ноября стало известно о взрыве в Одессе. По всей области в этот день действовала воздушная тревога. За несколько часов до этого взрывы звучали в Харьковской области.