Мощный взрыв прогремел в Азербайджане
В Баку в местном мебельном цехе прогремел мощный взрыв. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана.
Судя по кадрам, на месте ЧП начался пожар. На огромной территории в небо поднялись густые клубы белого дыма.
«Предварительная информация о взрыве и пожаре в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку поступила в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи», - указали в пресс-службе.
На место направили 15 карет скорой помощи. Как уточнил телеканал Baku TV , несколько человек стали жертвами взрыва.
Что именно послужило причиной ЧП, пока неизвестно.
В начале января в жилом доме в Авиастроительном районе в Казани произошел пожар. Причиной возгорания стал взрыв газа. Жильцы дома не пострадали. Предварительно, взрыв прогремел из-за несоблюдения правил эксплуатации газового оборудования.