Мощный взрыв прогремел при попытке ЦАХАЛ вторгнуться в Ливан

Боевики «Хезболлы» засекли на своей территории израильскую пехоту и атаковали ее. По данным организации, в результате столкновений ЦАХАЛ понес потери. Во время боя прогремел взрыв, и армия Израиля отступила.

По информации ливанского движения, за ночь ЦАХАЛ дважды пытался зайти к Одайсе, но обе попытки сорвались. «Хезболла» также выпустила ракеты по военным в приграничных населенных пунктах Кфар-Гилади, Юваль и Ярон.

Ранее израильская авиация ударила по штабу разведки движения в Бейруте. Также ЦАХАЛ ликвидировал Махмуда Юсефа Аниси - одного из лидеров «Хезболлы», который участвовал в цепочке производства высокоточных управляемых ракет.

По данным израильской стороны, он был важным специалистом, обладающим знаниями в области производства оружия. Также Аниси являлся экспертом в области машиностроения.