05 октября 2024, 07:26

Мощный взрыв прогремел при попытке ЦАХАЛ вторгнуться в Ливан

Global Look Press
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Мощный взрыв произошел во время попытки израильских военных пройти к окрестностям населенного пункта Одайсе на юге Ливана. Об этом сообщила «Хезболла», заявление которой опубликовал Telegram-канал «Исламского сопротивления».

Боевики «Хезболлы» засекли на своей территории израильскую пехоту и атаковали ее. По данным организации, в результате столкновений ЦАХАЛ понес потери. Во время боя прогремел взрыв, и армия Израиля отступила.

По информации ливанского движения, за ночь ЦАХАЛ дважды пытался зайти к Одайсе, но обе попытки сорвались. «Хезболла» также выпустила ракеты по военным в приграничных населенных пунктах Кфар-Гилади, Юваль и Ярон.

Ранее израильская авиация ударила по штабу разведки движения в Бейруте. Также ЦАХАЛ ликвидировал Махмуда Юсефа Аниси - одного из лидеров «Хезболлы», который участвовал в цепочке производства высокоточных управляемых ракет.

По данным израильской стороны, он был важным специалистом, обладающим знаниями в области производства оружия. Также Аниси являлся экспертом в области машиностроения.

Израиль Ливан Конфликт Ливана и Израиля
05 октября 2024, 05:42
Экономист объяснил интерес МВФ к России
РИА «Новости»
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Решение МВФ отложить визит в Россию не означает, что он не состоится, заявила в беседе с агентством «Прайм» аналитик-макроэкономист Института экономики роста имени Столыпина Любовь Косинова. Консультации с Россией, в первую очередь, нужны Западу.

Не в интересах Запада прекращать отношения с Россией, так как она вносит средства в бюджет фонда и разрыв связей навредит самому МВФ. Также фонд осознает, какой удар санкции нанесли мировой экономике, теперь необходимо как-то восстанавливать доверие.

Косинова предположила, что экономисты МВФ хотят посмотреть, как российская экономика справляется с санкционным давлением. Рецепты могут пригодиться в интересах других участников.

МВФ отложил консультации с Россией на неопределенный срок. Фонд планировал обсудить «экономическое развитие и политику страны».

Санкции Россия Запад Экономика
05 октября 2024, 04:38
«Позор». Власти США бросили пострадавших от урагана граждан на произвол судьбы
Global Look Press
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Конгрессмен Пол Госар обвинил американское правительство в равнодушии к гражданам пострадавших от урагана «Хелен» штатов. Он унес жизни более 200 человек, значительный ущерб понесли штаты Джорджия и Флорида, рассказал Госар РИА «Новости».

«Слово „позор“ не способно в достаточной степени описать то, что происходит в пострадавших от шторма регионах. Федеральная помощь отсутствует. Перенаправив миллиарды долларов…на помощь нелегальным иммигрантам, [вице-президент] Камала Харрис отвернулась от американцев в их самый тяжелый момент», - заявил Госар.

Ураган ударил по побережью Флориды вечером 26 сентября, а затем обрушился на штат Джорджия. Реки вышли из берегов, произошел перегруз плотин. Урагану присвоили четвертую категорию опасности из пяти возможных.

США Ураган Шторм Флорида Джо Байден Камала Харрис
05 октября 2024, 00:07
«Мы обязательно ответим». О чем предупредил Израиль верховный лидер Ирана
РИА «Новости»
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Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи впервые за несколько лет совершил пятничную молитву в Большой мечети Мосалла в Тегеране. Иранский журналист Хаял Муаззин рассказал 360.ru, что так всему миру дали понять — Иран никогда не торопится в принятии решений, однако никогда не опаздывает в нанесении сокрушительных ударов по врагам.

По словам Муаззина, Иран учитывает все тонкие моменты и всегда защищает свои интересы.

«Мы можем заметить, что Иран начал этот процесс - развивать и объединять все мусульманские страны. Здесь нет разницы - сунниты или шииты, [все] должны быть едины и дать сокрушительный ответ сионистскому режиму», - объяснил выступление Хаменеи собеседник 360.ru.

Он добавил, что Иран атакует важнейшие объекты на территории Израиля.

«Мы обязательно ответим жестким образом», - резюмировал Хаял Муаззин.

Израиль ранее предупредили представители КСИР. Они сообщили, что нанесут удар по израильским нефтебазам.

Международные отношения Конфликт Израиля и Палестины Конфликт Ирана и Израиля
04 октября 2024, 22:04
Более двух тысяч ливанцев погибли из-за атак ЦАХАЛ с начала эскалации конфликта
Pixabay
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Более двух тысяч жителей Ливана погибли после израильских ударов с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил координатор центра быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации исламской республики Насер Ясин.

«За последние сутки было зафиксировано 153 авиаудара, общее количество атак достигло 8967. Погибли 37 человек, еще 151 пострадал. Таким образом, число погибших с начала эскалации составило 2011, число раненых - 9535», - привело заявление представителя правительства агентство Al Wataniya.

ЦАХАЛ впервые ударил по центру Бейрута 3 октября. Как рассказывали очевидцы, одна из ракет попала в дом, взрыв оказался очень сильный. В сети также опубликовали кадры с места событий, на них видны последствия попаданий, разбитые окна зданий, разрушенные помещения и пожар.

Как рассказал журналист Михаил Алаеддин, Бейрут после израильских ударов погрузился в хаос. Людям приходится жить на улице, не хватает врачей и мест в больницах.

Израиль Взрывы Ближний Восток Конфликт Ливана и Израиля

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