Мощный взрыв прогремел на оружейном заводе в Польше
Мощный взрыв произошел на оружейном заводе «Меско» на юге Польши. Об этом сообщила директор предприятия Эльжбета Сренявская радиостанции RMF FM.
«У нас произошел взрыв на центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад», - сказала она.
Как стало известно Wirtualna Polska , в результате происшествия погиб 59-летний сотрудник завода. Пресс-секретарь районного управления полиции в Скаржиско-Каменне Ярослав Гвоздзь сообщил, что взрыв прогремел около 11:00-12:00 по московскому времени.
«В результате происшествия возник пожар, который уже потушили», - добавил он.
Ранее взрыв раздался на заводе боеприпасов в Уэльсе. Компания BAE Systems приступила к расследованию происшествия.