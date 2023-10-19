Мощный взрыв прогремел на Голанских высотах у границы Израиля и Сирии
Ночью на Голанских высотах у границы Израиля и Сирии прогремел взрыв. Источник Yedioth Ahronoth сообщил, что его причина неизвестна.
«Местные сирийские источники сообщили поздно вечером в среду, что на Голанах был слышен неопознанный взрыв», - заявил автор статьи.
Израиль захватил западную часть Голанских высот в 1967 году. После того, как США признали эту территорию израильской, власти объявили о создании поселения Рамат-Трамп. В 2020 году там случился мощный взрыв. Жители Ливана заметили столб дыма.
Террористы в Идлибской зоне деэскалации в Сирии запланировали нападения на гражданские объекты , мирных жителей, военные базы России и САР. Они подготовили для своей операции реактивные системы залпового огня и беспилотники. В Центре по примирению враждующих сторон заявили, что приняли меры в связи с угрозой.