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«Местные сирийские источники сообщили поздно вечером в среду, что на Голанах был слышен неопознанный взрыв», - заявил автор статьи.

Израиль захватил западную часть Голанских высот в 1967 году. После того, как США признали эту территорию израильской, власти объявили о создании поселения Рамат-Трамп. В 2020 году там случился мощный взрыв. Жители Ливана заметили столб дыма.

Террористы в Идлибской зоне деэскалации в Сирии запланировали нападения на гражданские объекты , мирных жителей, военные базы России и САР. Они подготовили для своей операции реактивные системы залпового огня и беспилотники. В Центре по примирению враждующих сторон заявили, что приняли меры в связи с угрозой.