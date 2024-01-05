05 января 2024, 21:14

Мощный пожар вспыхнул рядом с аэропортом в Нью-Джерси

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Крупный пожар произошел на складе неподалеку от международного аэропорта Либерти в городе Элизабет штата Нью-Джерси. Об этом сообщила телекомпания CBS.

Пожарные получили первое сообщение о возгорании в 05:30 по местному времени (13:30 по московскому времени). Информации о пострадавших не поступало. Пожару присвоили четвертый уровень сложности.

В тушении огня задействовали более 100 пожарных. Представители властей штата заявили, что полностью ликвидировать возгорание удастся в течение выходных.

Накануне в пригороде столицы США прогремел взрыв , после которого начался пожар. Полицейские приехали в Арлингтон штата Вирджиния, чтобы провести обыск. Когда они пытались войти в дом, подозреваемый произвел несколько выстрелов, и произошел взрыв.

США Пожары
05 января 2024, 20:59
Энергокабель между Эстонией и Финляндией Estlink 1 вышел из строя
Freepik
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Сбой зафиксировали на участке подводного электрокабеля EstLink 1 между Финляндией и Эстонией. Об этом сообщили на сайте финского оператора электросетей Fingrid.

«Звено постоянного тока EstLink 1 между Финляндией и Эстонией отключили от сети 5 января в 11:17 (12:17 по московскому времени). На момент отключения мощность, передаваемая по соединению из Эстонии в Финляндию, составляла 50 Мегаватт», - отметили в компании.

Специалисты связали нарушение в передаче электроэнергии между двумя странами с обычной неисправностью. Причина сбоя сейчас выясняют.

Работу газопровода Balticconnector приостановили из-за утечки топлива в ночь на 8 октября. Позже стало известно о повреждении телекоммуникационного кабеля, соединяющего Финляндию и Эстонию.

Финская полиция предположила, что к повреждению инфраструктуры имеет причастность китайский корабль Newnew Polar Bear.

Финляндия Эстония
05 января 2024, 20:17
Сторонники ИГИЛ нашли способ проникнуть в Германию
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Участники и боевики ячеек террористической организации «Исламское государство»* в странах Средней и Центральной Азии стали чаще прикидываться беженцами с Украины, чтобы попасть в Германию. О такой схеме сообщила газета Bild.

Журналисты выяснили, что потенциальные террористы использовали фальшивые документы и рассказывали вымышленные истории о пытках и преследованиях. В результате власти Германии принимали их без дополнительных проверок.

Неназванные представители силовых структур Германии в беседе с журналистами заявили, что только в декабре предотвратили несколько терактов на территории страны. Они подчеркнули, что такая ситуация сложилась не только в Германии, но и Австрии и Испании.

«Уже несколько месяцев вся Европа находится в состоянии боевой готовности», - заявили собеседники.

Они подчеркнули, что 23 декабря спецслужбы европейских стран получили информацию о подготовке масштабных терактов и нападений на церкви во время рождественских служб.

В Германии закрыли для посещения Кельнский собор. По подозрению в организации теракта полиция задержала пятерых подозреваемых, среди которых оказался гражданин Таджикистана. Суд отправил его под арест. Остальных правоохранители после проверки отпустили.

*«Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.

Германия Терроризм
05 января 2024, 19:31
Число погибших при землетрясении в Японии превысило 90
Global Look Press
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Японские спасатели в ходе разбора завалов домов после землетрясения в префектуре Исикава нашли тела погибших жителей. Таким образом число жертв стихийного бедствия увеличилось до 94 человек. Без вести пропавшими числятся более 200, сообщил телеканал NHK со ссылкой на заявление властей префектуры.

Правительство страны отправило часть гуманитарной помощи в пострадавшие районы вдоль побережья через океан. Часть дорог пока недоступна для проезда машин и требует восстановления. Некоторые территории оказались полностью отрезаны.

Власти префектуры Исикава создали базу для доставки предметов первой необходимости, поступающих со всей страны для пострадавших жителей. В эвакуационные центры доставили около 32 тысяч человек. Кроме того, 66 тысяч домов остались без водоснабжения.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал не допустить вспышки заболеваний в центрах эвакуации, где находятся большое количество людей. Он призвал власти сделать все для улучшения условий содержания эвакуированных.

Серия мощных подземных толчков сотрясла западное побережье Японии в первый день 2024 года. Самое большое количество жертв и разрушений пришлось на провинцию Исикава.

Метеорологи заявили, что усиление сейсмической активности может привести к оползням в ряде районов в ближайшие дни.

Спасатели Землетрясения Япония
05 января 2024, 18:43
Частный самолет разбился на Карибах
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Четыре человека, включая пассажира-американца с двумя детьми и пилота, погибли в результате крушения частного самолета на Карибах. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции государства Сент-Винсент и Гренадины в Facebook*.

Самолет вылетел в четверг из аэропорта Бекия, однако сразу после подъема в воздух рухнул в океан. На борту находились 51-летний гражданина США и его дочери 10 и 12 лет, а также пилот - владелец борта.

Сразу после авиакатастрофы на помощь поспешили местные дайверы и рыбаки, но спасти никого не удалось. Полицейские начали расследование причин ЧП.

Ранее крушение самолета произошло в федеральной земле Гессен в Германии. Легкий одномоторный борт выполнял полет в рамках миссии бундесвера, но рухнул с высоты около 600 метров, погибли два человека.

*Деятельность корпорации Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская.

Авиация Самолеты

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