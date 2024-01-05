Мощный пожар вспыхнул рядом с аэропортом в Нью-Джерси

Пожарные получили первое сообщение о возгорании в 05:30 по местному времени (13:30 по московскому времени). Информации о пострадавших не поступало. Пожару присвоили четвертый уровень сложности.

В тушении огня задействовали более 100 пожарных. Представители властей штата заявили, что полностью ликвидировать возгорание удастся в течение выходных.

Накануне в пригороде столицы США прогремел взрыв , после которого начался пожар. Полицейские приехали в Арлингтон штата Вирджиния, чтобы провести обыск. Когда они пытались войти в дом, подозреваемый произвел несколько выстрелов, и произошел взрыв.