«Мощный поворот». Захарова после слов главы ЕК пошутила об управлении климатом
Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично ответила на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая высказала мнение, что причиной протестов европейских фермеров являются изменение климата и Россия. Комментарий дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.
Она высмеяла заявление главы ЕК и в шутку предположила, что проблемы у Европы могли возникнуть из-за «проделок дошкольных русских хакеров».
«Вот это мощный поворот. Неожиданно, но приятно, что мы еще и всем климатом на планете управляем», - отметила Захарова.
Дипломат обратила внимание на абсурдное заявление фон дер Ляйен и иронично восхитилась способностью России «влиять на климат».
«Интересно, а ось Земли смещается тоже по велению Москвы?» - процитировал Захарову RT.
Ранее в странах Евросоюза вспыхнула волна массовых протестов фермеров. Забастовки прошли в Германии, Испании, Польше и Франции и других государствах. Из-за протестов вокруг Парижа образовались 40-километровые пробки, а в Берлине бастующие блокировали здание правительства.