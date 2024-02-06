«Мощный поворот». Захарова после слов главы ЕК пошутила об управлении климатом

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Она высмеяла заявление главы ЕК и в шутку предположила, что проблемы у Европы могли возникнуть из-за «проделок дошкольных русских хакеров».

«Вот это мощный поворот. Неожиданно, но приятно, что мы еще и всем климатом на планете управляем», - отметила Захарова.

Дипломат обратила внимание на абсурдное заявление фон дер Ляйен и иронично восхитилась способностью России «влиять на климат».

«Интересно, а ось Земли смещается тоже по велению Москвы?» - процитировал Захарову RT.

Ранее в странах Евросоюза вспыхнула волна массовых протестов фермеров. Забастовки прошли в Германии, Испании, Польше и Франции и других государствах. Из-за протестов вокруг Парижа образовались 40-километровые пробки, а в Берлине бастующие блокировали здание правительства.