Мощные взрывы прогремели в Николаевской области и Кривом Роге

Другие подробности не приводились. На данный момент в Днепропетровской области, а также в Кировоградской и Николаевской объявили воздушную тревогу.

Взрывы прогремели в Киевской области 22 ноября. Сирены воздушной тревоги включали сразу в нескольких регионах страны, в том числе и в Киевской области. Всех жителей региона призвали не покидать укрытия.

До этого мощным взрывам подвергся Херсон. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.