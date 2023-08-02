Мощные взрывы прогремели в Киеве

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Он отметил, что падение обломков беспилотных летательных аппаратов зафиксировали в Соломенском районе. Информации о пострадавших не поступало.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко подтвердил сообщение мэра о работе системы ПВО в столице и области. Он рекомендовал горожанам не покидать укрытия.

Согласно данным официального ресурса оповещения населения, воздушная тревога сработала в Киеве, Киевской, Винницкой, Житомирской, Одесской и Черниговской областях.

По данным Telegram-канала «Военная хроника», системы ПВО работают в Киеве и Киевской области.

«Ни одного сообщения о прилете или падении обломков нет, бойцы работают далеко от населенных пунктов», - отметили авторы поста.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской области. Вечером 1 августа взрывы прогремели в Харьковской области Украины. Позже стало известно о взрывах и в самом Харькове.