15 марта 2024, 00:04

Мощные взрывы прогремели в Хмельницкой области

РИА «Новости»
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Взрывы прогремели в Хмельницкой области. В регионе объявили воздушную тревогу, сообщил в Telegram-канале телеканал «Общественное».

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сирены заработали в Винницкой и Хмельницкой областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР.

До этого сообщалось о взрывах в Винницкой области Украины. Местные власти объявили воздушную тревогу.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее указал на рост угрозы террористических атак на приграничных территориях России. Украинские ДРГ особенно активизировались со стороны Харьковской области.

Взрывы
14 марта 2024, 23:58
Самолет главы МО Британии остался без связи под Калининградом
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Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заглушили спутниковый сигнал самолета ВВС Великобритании, на котором глава Минобороны страны Грант Шэппс летел из Польши. Об этом написала газета The Times.

По данным издания, сигнал GPS не работал в течение 30 минут. Это произошло в тот момент, когда бизнес-джет Dassault 900LX ВВС Британии пролетал рядом с Калининградской областью, над Балтийским морем.

Для определения местоположения самолета пилотам пришлось использовать альтернативные методы. Авторы материала указали, что аналогичные проблемы постоянно наблюдаются с самолетами британских ВВС, которые базируются на Кипре.

Польское издание Epoznan ранее написало, что 17 января российские военные подавили сигнал GPS на половине территории Польши и Сувалкском коридоре. Управляющий сайтом gpsjam.org Джон Уайзман предположил, что попытка глушения была преднамеренной.

Великобритания Самолеты Польша Калининград
14 марта 2024, 23:19
Белоруссия запретила ввоз спиртных напитков из Литвы
РИА «Новости»
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Власти Белоруссии запретили ввоз некоторых товаров через белорусско-литовскую границу. Информация об этом появилась в Telegram-канале правительства республики.

В Белоруссию из Литвы теперь нельзя ввозить алкогольные напитки - от пива до этилового спирта. А также уксус, шины, покрышки и одежду. Под запрет попали и бывшие в употреблении товары и части транспортных средств.

«Введение запрета на ввоз - ответная мера на принятое Литвой решение о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска», - сообщило правительство.

Ранее власти Латвии запретили ввоз ряда продуктов из России и Белоруссии. Ограничения начали действовать с 8 марта. Под запрет попала сельскохозяйственная продукция: овощи, фрукты, орехи, ягоды, зерновые и кормовое сырье.

Белоруссия Литва Запреты Россия Продукты
14 марта 2024, 22:09
«Это хамство». Лавров осудил отказ европейских послов от встречи с ним
РИА «Новости»
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В России учтут отсутствие интереса у послов Евросоюза к общению с представителями российского руководства. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«По большому счету, это хамство. Раз они так относятся к возможности пообщаться с представителями российского руководства, то мы учтем, что у них к этому нет интереса», - сказал он.

Ранее глава МИД пригласил послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те ответили отказом. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что европейские дипломаты должны объяснить, что они делают в России, если не хотят встречаться с Лавровым.

В начале февраля власти Молдавии призвали Россию не открывать избирательные участки в Приднестровье.

Сергей Лавров Мария Захарова Россия
14 марта 2024, 21:58
Четверть жителей Британии заразились новым вирусом-мутантом
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В Великобритании появился новый опасный вирус. Он распространяется быстро и бессимптомно. Носителями заразы стали уже четверть жителей страны. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Ученые пришли к выводу, что этот вирус - новый штамм туберкулеза. От классического он отличается тем, что передается бессимптомно - без кашля. За это его назвали туберкулезом-невидимкой.

Английские вирусологи обратились помощью к нидерландским коллегам, которые исследовали 600 пациентов и подтвердили - новый вирус более опасный и смертельный чем предыдущий в несколько раз.

Теперь ученые ищут способы диагностики заболевания, чтобы не допустить его распространения по всей Европе.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев предупредил россиян о мутировании короновируса. По словам медика, вирус меняется и теперь может поражать нервную, костно-мышечную и сердечную системы даже при легком течении заболевания.

Великобритания Болезни Европа Ученые Медицина

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