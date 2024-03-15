Мощные взрывы прогремели в Хмельницкой области

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По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сирены заработали в Винницкой и Хмельницкой областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР.

До этого сообщалось о взрывах в Винницкой области Украины. Местные власти объявили воздушную тревогу.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее указал на рост угрозы террористических атак на приграничных территориях России. Украинские ДРГ особенно активизировались со стороны Харьковской области.