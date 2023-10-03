Мощное землетрясение произошло в Непале

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Первая серия магнитудой 4,6 случилась в 14:24 (12:24 по московскому времени). Ее чувствовали на территории Непала.

Приборы зафиксировали вторые толчки через полчаса. Они стали мощнее, магнитудой 6,2. Последствия ощутили в столице Индии. По данным сейсмологов, очаг находился на западе Непала на глубине пяти километров.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр и Геологическая службы США тоже зафиксировали землетрясение в Непале, но не настолько сильное - магнитудой 5,7.

В сентябре землетрясения случались в разных уголках мира , в том числе Грузии, Италии и Канаде. Подземные толчки магнитудой 6,9 в Марокко унесли жизни 2,8 тысячи человек, в том числе гражданина Франции.