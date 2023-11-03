03 ноября 2023, 13:13

Мощное землетрясение произошло в Греции

unsplash.com
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Сильное землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Греции. Об этом сообщили на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Катаклизм зафиксировали в 79 километрах к северо-западу от пригорода Афин Перистери с населением 139 тысяч человек. Эпицентр землетрясения находился на острове Эвбея. Там также произошел афтершок магнитудой 3,8, сообщили сейсмологи. Информации о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.

Подземные толчки на Эвбее не вызывают у ученых особых опасений. В истории региона не было достаточно сильных землетрясений, но бывают «сейсмические сюрпризы». В связи с этим необходимо проводить мониторинг ситуации.

Японский эксперт Йошинори Мориваки спрогнозировал землетрясение магнитудой 7,9 в мраморном регионе Турции. Ожидаемое стихийное бедствие приведет к множеству человеческих жертв - в два-три раза больше, чем после февральского катаклизма, заявил специалист.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло на востоке Ирана. Эпицентр находился в 94 километрах от города Бирдженд с населением 196 тысяч человек.

Землетрясения Греция
03 ноября 2023, 14:19
Россия подготовит соглашение об отмене виз с Кувейтом — Лавров
РИА «Новости»
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Идею о безвизовом режиме между Россией и Кувейтом одобрили обе страны. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи с кувейтским коллегой Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом, трансляцию переговоров провел сайт МИД.

«Подумали сегодня над тем, чтобы подготовить межправительственное соглашение о полной отмене визовых требований для граждан наших стран», - указал он.

Дипломат отметил, что обе стороны запланировали подписать этот документ в ближайшее время. Лавров напомнил, что для граждан Кувейта и ряда других стран действует упрощенный визовый режим. Благодаря ему разрешение на въезд оформляется без каких-либо «бюрократических проволочек», обратил внимание министр.

Ранее Россия предложила отменить визовый режим с пятью странами: Кувейтом, Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом и Малайзией. Стороны могут подписать соглашение в 2024 году, государства уже приступили к проработке этого вопроса, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Сергей Лавров МИД РФ Ближний Восток
03 ноября 2023, 13:20
Орбан назвал провальными расчеты ЕС на поражение России
РИА «Новости»
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Евросоюз крупно просчитался, рассчитывая на то, что Россия потерпит поражение в конфликте, и Украина будет вести переговоры уже с новым российским руководством. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Астане на саммите Организации тюркских государств.

«Они (лидеры ЕС - прим. ред.) думают, что Украина победит, а Россия проиграет, после этого в России сменится руководство, и они будут вести переговоры уже с новым руководством России. Это провальный план. Он очень амбициозный, но он не сработает», - процитировал Орбана ТАСС.

Венгерский премьер констатировал, что вопреки всему ЕС пока настроен на продолжение конфликта на Украине и не планирует прекращать вооружать ВСУ. По мнению политика, эта стратегия несостоятельна.

Он также указал на необходимость создать в Европе новую архитектуру системы безопасности , которая была бы приемлема как для России, так и для Украины. Нужен «план Б», подразумевающий прекращение огня и мирные переговоры, убежден Виктор Орбан.

Венгрия Россия Евросоюз Украина
03 ноября 2023, 12:52
ЦАХАЛ привели в высокую степень боеготовности на севере Израиля
unsplash.com
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Армию обороны Израиля привели в высокую степень боевой готовности на севере страны, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари. Его слова привело РИА «Новости».

Израиль продолжит решительно реагировать на любые атаки на местных жителей. Армия сохраняет бдительность и готова отреагировать на любой инцидент сегодня и в последующие дни, подчеркнул Хагари.

«Мы приведены в состояние высокой боеготовности на севере», - добавил пресс-секретарь ЦАХАЛ.

Утром 3 ноября израильская армия приступила к военной операции против боевиков палестинского движения ХАМАС в городе Газа. Флот и авиация поддерживают бронетехнику и пехоту ЦАХАЛ.

Хагари также заявил, что израильские войска полностью окружили сектор Газа. Военные атакуют форпосты, пусковые позиции, штабы и инфраструктуру ХАМАС.

ЦАХАЛ уничтожил высокопоставленных командиров палестинского движения. Среди них оказались командир противотанкового ракетного подразделения и командующий военно-морскими силами в центральной бригаде.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
03 ноября 2023, 12:46
СМИ объяснили решение Генпрокуратуры не признавать ХАМАС террористической организацией
РИА «Новости»
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Генпрокуратура России не признала палестинское движение ХАМАС террористической организацией, поскольку в отношении нее не возбудили ни одного уголовного дела и не вынесли ни одного обвинительного заключения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Обращение на имя генпрокурора Игоря Краснова с просьбой признать организацию террористической и запретить на территории России направил правозащитник Иван Мельников. Поводом стала эскалация палестино-израильского конфликта. Мельников назвал недопустимыми методами убийства жителей, взятие людей в заложники и регулярные обстрелы мирных районов.

О том, что Генпрокуратура отказалась признать движение террористическим, СМИ писали еще в конце октября.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября после ракетных ударов по Израилю из сектора Газа. ЦАХАЛ пришел в полную боевую готовность. Израиль объявил о начале полномасштабной войны. Накануне стало известно, что израильская армия уже вошла в город Газа.

Генпрокуратура РФ

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