Мощное землетрясение произошло в Греции

Катаклизм зафиксировали в 79 километрах к северо-западу от пригорода Афин Перистери с населением 139 тысяч человек. Эпицентр землетрясения находился на острове Эвбея. Там также произошел афтершок магнитудой 3,8, сообщили сейсмологи. Информации о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.

Подземные толчки на Эвбее не вызывают у ученых особых опасений. В истории региона не было достаточно сильных землетрясений, но бывают «сейсмические сюрпризы». В связи с этим необходимо проводить мониторинг ситуации.

Японский эксперт Йошинори Мориваки спрогнозировал землетрясение магнитудой 7,9 в мраморном регионе Турции. Ожидаемое стихийное бедствие приведет к множеству человеческих жертв - в два-три раза больше, чем после февральского катаклизма, заявил специалист.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло на востоке Ирана. Эпицентр находился в 94 километрах от города Бирдженд с населением 196 тысяч человек.