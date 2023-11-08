Мощное землетрясение произошло у берегов Индонезии

Согласно его информации, эпицентр катаклизма залегал на глубине 146 километров в 351 километре к югу-востоку от населенного пункта Амбон с населением более 355 тысяч человек.

В начале октября землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали на Украине, подземные толчки почувствовали жители Тернопольской, Львовской и Закарпатской областей. Никто из местных жителей не пострадал, повреждения инфраструктуры не произошло.

Кроме того, всплеск сейсмической активности месяц назад выявили в ряде провинций Афганистана. Наибольшие разрушения землетрясение принесло в округе Герат, где толчки полностью уничтожили 13 деревень. Всего в результате ЧП погибли более 2,5 тысячи человек.