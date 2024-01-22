Мощное землетрясение магнитудой 7,0 произошло на границе Киргизии и Китая

«Землетрясение зафиксировали в 23:08 (20:08 по московскому времени). Эпицентр располагался в пограничной области Китая и Киргизии», - сообщили в Центре.

По информации Центра, расстояние от эпицентра до Ташкента составило 862 километра в юго-восточном направлении. Эпицентр располагался на расстоянии 121 километра к западу от китайского уезда Аксу и 270 километров к юго-востоку от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине девять километров.

Землетрясение почувствовали и в Казахстане. В Алма-Ате зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,7. Жители выбежали из домов, очевидцы сообщили о трещинах в зданиях.

Ранее ученые заявили, что в результате землетрясений на Земле может появиться новый континент. Индийская континентальная плита может расколоться на две части.