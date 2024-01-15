Мощное российское оружие вызвало панику в США

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«Системы наведения этой бомбы хорошо оптимизировали для ударов по быстродвижущимся целям. Продуманный дизайн „Дрели“ сделал ее незаметной и неуязвимой для радаров», - отметили авторы материала.

Журналисты подчеркнули, что главной особенностью снаряда стало оснащение системами радиоэлектронного противодействия и системами идентификации противника «свой-чужой». Кроме того, бомбу наводят на противника с помощью системы ГЛОНАСС.

«Каждую бомбу оснастили 15 самоприцеливающимися суббоеприпасами, что позволяет „Дрели“ наносить очень серьезный урон», - добавили в статье.

Глава холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков отмечал, что серийное производство бомб «Дрель» началось в 2023 году. После сброса с самолета бомба способна планировать на расстояние до 30 километров.