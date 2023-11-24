Мощнейший космический луч из космоса зафиксировали в США

«Мы отслеживаем траекторию движения нового луча, чтобы определить источник. Однако пока что не удалось выявить нечто со столь большим уровнем энергии. В этом кроется загадка», - говорится в сообщении.

В пресс-службе Университета Юты отметили, что в 1991 году исследователи также фиксировали космические лучи, которые оказались самыми мощными в истории наблюдений на тот момент. Обнаружить их удалось с помощью специальной телескопической решетки, общая площадь которой составила порядка 700 километров.

Ранее бывший директор отдела Пентагона по аномальным явлениям Шон Киркпатрик отметил, что отсутствие внеземной жизни с учетом масштабов Вселенной статистически невозможно.