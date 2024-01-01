По его словам, Запад хотел «отправить Россию в нокаут», но все эти планы полностью провалились.

«Россия выдержала все. Как говорится, победителем станет не тот, кто наносит сильные удары, а тот, кто способен их выдержать», - отметил Щесняк.

Журналист обратил внимание, что Запад не отказался от своих планов и постарается нанести России новый ущерб в рамках экономической войны.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что западные страны надеялись ослабить Россию санкциями , но в итоге лишь причинили вред самим себе, писал RT. А представитель МИД Александр Грушко отмечал, что Евросоюз на постоянной основе разрабатывает новые антироссийские ограничения.