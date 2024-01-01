01 января 2024, 12:06

Мощь России в противостоянии санкциям признали на Западе

РИА «Новости»
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Западные страны проиграли в экономической войне с Россией, которой удалось выдержать мощное санкционное давление. Об этом в материале для издания Myśl Polska написал обозреватель Анджей Щесняк.

По его словам, Запад хотел «отправить Россию в нокаут», но все эти планы полностью провалились.

«Россия выдержала все. Как говорится, победителем станет не тот, кто наносит сильные удары, а тот, кто способен их выдержать», - отметил Щесняк.

Журналист обратил внимание, что Запад не отказался от своих планов и постарается нанести России новый ущерб в рамках экономической войны.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что западные страны надеялись ослабить Россию санкциями , но в итоге лишь причинили вред самим себе, писал RT. А представитель МИД Александр Грушко отмечал, что Евросоюз на постоянной основе разрабатывает новые антироссийские ограничения.

Санкции Россия Запад
01 января 2024, 12:26
Более 32 тысяч домов остались без света в Японии после землетрясения
Global Look Press
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Серия землетрясений в Японии оставила без электричества свыше 32,5 тысячи домов. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании Hokuriku Electric Power.

Подземные толчки произошли днем в понедельник в японской префектуре Исикава. Первые колебания магнитудой 5,7 заметили в 16:10 по местному времени. После сейсмологи зафиксировали удары магнитудой 6,1.

В Японии объявили угрозу возникновения цунами , отмечал RT. Колебания ощутили жители Токио, Киото и Осаки, в связи с ЧП приостановили движение скоростных поездов, однако о разрушениях и пострадавших информация не поступала.

Генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси на пресс-конференции сообщил, что власти делают все необходимое для обеспечения безопасности людей. По его словам, в ближайшее время прибрежные районы накроет волна высотой до пяти метров.

Электричество Землетрясения Япония
01 января 2024, 12:01
Новые подземные толчки зафиксировали после мощных землетрясений в Японии
Global Look Press
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Серия новых землетрясений произошла в японской префектуре Исикава почти через час после первых толчков. Их магнитуда составила 4,9 и 5,2, сообщил телеканал NHK.

При канцелярии премьера Японии Фумио Кисиды организовали экстренный штаб. Глава правительства поручил предпринять необходимые меры по спасению людей и ликвидации последствий землетрясения.

В префектура Исикава остановили движение всех скоростных поездов. Такое решение приняли для обеспечения безопасности пассажиров.

По данным японских СМИ, рядом с крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки - Карива» зафиксировали цунами высотой 0,4 метра. За состоянием станции следит ее оператор - компания ТЕРСО. Власти префектуры Фукуи заявили, что нештатных ситуаций на атомных объектах не выявили.

Днем 1 января на западе Японии произошла серия мощных землетрясений магнитудой от 4,3 до 7,6. Сильные толчки ощутили жители Осаки, Токио, Киото. Власти предупредили граждан об угрозе цунами.

Землетрясения Япония
01 января 2024, 10:45
Угрозу цунами объявили в Японии
Global Look Press
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На западном побережье Японии объявили угрозу цунами после серии подземных толчков. Об этом сообщила пресс-служба метеорологического агентства страны.

«Существует риск возникновения цунами в западных регионах страны», - отметили в агентстве.

В ночь на 1 января в Японии произошло землетрясение магнитудой до семи баллов. Наиболее сильные подземные толчки зафиксировали в Киото и Осаке.

РИА «Новости» со ссылкой на собственного корреспондента уточнило, что в Токио присутствуют небольшие толчки после землетрясения районе префектуры Исикава. Официально власти Японии о разрушениях и пострадавших не сообщали.

Пресс-служба энергетической компании Tokyo Electric Power заявила, что специалисты начали срочную проверку атомных объектов в связи с землетрясениями. При этом информация о нештатной ситуации на объектах пока что не поступала.

В прошлый раз предупреждение о цунами в Японии публиковали в начале декабря. Тогда высота океанских волн неподалеку от префектуры Окинава поднялась на метр выше нормы, некоторые поселения временно эвакуировали, отмечал сайт kp.ru.

Землетрясения Япония
01 января 2024, 09:25
Началось председательство России в БРИКС
РИА «Новости»
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С 1 января 2024 года Россия начинает работу в БРИКС в качестве страны-председательницы. К организации присоединились сразу пять новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, сообщило РИА «Новости».

С 1 января 2024 года Россия начинает работу в БРИКС в качестве страны-председательницы. К организации присоединились сразу пять новых членов - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, сообщило РИА «Новости».

В Кремле ранее отмечали, что сделают все возможное для быстрой адаптации новых членов БРИКС к работе в объединении. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что само председательство будет ориентировано на создание справедливого миропорядка.

Россия уже анонсировала около 200 мероприятий в рамках своего председательства. Саммит БРИКС состоится в октябре 2024 года в Казани. На площадке пройдут контакты руководства России с лидерами других стран объединения. Кроме того, возможны встречи в формате БРИКС и с участием глав развивающихся государств.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что порядка 30 стран хотят наладить партнерские отношения с БРИКС. В том числе проявляют интерес и государства Латинской Америки, добавил он.

Россия БРИКС

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