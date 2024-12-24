Моряков тонущего судна Ursa Major спасали два испанских и один российский корабль

По данным автоматической идентификационной системы, на помощь экипажу пришел испанский военный корабль, а также суда Clara Campoamor и Sparta. Российский сухогруз Ursa Major затонул 23 декабря в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. Двое моряков пропали без вести, еще 14 членов экипажа спасли. Их перевезли в испанский город Картахена.

Газета La Verdad сообщила, что район крушения судна признали опасным для судоходства.

Бывший генеральный директор компании ООО «СК-Юг» - владельца сухогруза - рассказал 360.ru, что никаких происшествий с Ursa Major раньше не происходило. Он назвал судно хорошим пароходом, с которым никогда не возникло проблем.

Корабль шел из Санкт-Петербурга во Владивосток и должен был прибыть в порт 22 января.