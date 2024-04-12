Моряков спасли в Тихом океане благодаря выложенному из листьев слову HELP

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По данным журналистов, моряки выложили на берегу пальмовыми листьями слово HELP. Надпись заметили с самолета, участвовавшего в спасательной операции. Ее организовали береговая охрана и ВМС США.

К острову вскоре прибыл катер береговой охраны, который доставил моряков домой. По мнению координатора миссии Челси Гарсии, им помогла изобретательность.

У берегов Шотландии пропала яхта российского путешественника Романа Титова , планировавшего обогнуть земной шар. Официальной информации о гибели яхтсмена нет. Супруга Ирина надеется, что Титов все еще жив.