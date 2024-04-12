Моряков спасли в Тихом океане благодаря выложенному из листьев слову HELP
Трое моряков из-за неисправной лодки оказались на необитаемом острове в Тихом океане в районе Микронезии. Однако находчивость спасла им жизнь, сообщил телеканал CBS.
По данным журналистов, моряки выложили на берегу пальмовыми листьями слово HELP. Надпись заметили с самолета, участвовавшего в спасательной операции. Ее организовали береговая охрана и ВМС США.
К острову вскоре прибыл катер береговой охраны, который доставил моряков домой. По мнению координатора миссии Челси Гарсии, им помогла изобретательность.
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