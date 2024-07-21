Морское путешествие супружеской пары закончилось загадочной гибелью

Известно, что 70-летние супруги отправились в плавание 11 июня на своей яхте Theros из Галифакса к Азорским островам, которые планировали достичь 2 июля. Свое путешествие они назвали «Зеленой Одиссей», собираясь использовать только паруса и двигатель на солнечных батареях.

Супруги были опытными яхтсменами. В 2017 году они прошли вдоль западного побережья Канады и США, пересекли Панамский канал, вернувшись домой через Новую Шотландию.

Во время плавания они вели свой YouTube-канал, рассказывая о вояже. В последнем видео пара сообщила о хорошей погоде и ветре, а затем перестала выходить на связь. Спустя неделю их объявили пропавшими без вести.

Только через месяц к берегу острова Сейбл выбросило спасательный плот с двумя мертвыми людьми, в которых опознали супругов. До сих пор неизвестно, почему они спасались на плоту. Их яхту так и не нашли.

Ранее акула растерзала актера Тамайо Перри , сыгравшего в четвертой части «Пиратов Карибского моря».