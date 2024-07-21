21 июля 2024, 23:37

Морское путешествие супружеской пары закончилось загадочной гибелью

РИА «Новости»
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Супружескую пару пенсионеров из Канады Бретта Клиберри и Сару Джастин Паквуд, отправившихся в прошлом месяце в путешествие на яхте через Атлантический океан, выбросило на плоту на берег острова Сейбл. Причины их гибели неизвестны, сообщило Vancouver Sun.

Известно, что 70-летние супруги отправились в плавание 11 июня на своей яхте Theros из Галифакса к Азорским островам, которые планировали достичь 2 июля. Свое путешествие они назвали «Зеленой Одиссей», собираясь использовать только паруса и двигатель на солнечных батареях.

Супруги были опытными яхтсменами. В 2017 году они прошли вдоль западного побережья Канады и США, пересекли Панамский канал, вернувшись домой через Новую Шотландию.

Во время плавания они вели свой YouTube-канал, рассказывая о вояже. В последнем видео пара сообщила о хорошей погоде и ветре, а затем перестала выходить на связь. Спустя неделю их объявили пропавшими без вести.

Только через месяц к берегу острова Сейбл выбросило спасательный плот с двумя мертвыми людьми, в которых опознали супругов. До сих пор неизвестно, почему они спасались на плоту. Их яхту так и не нашли.

Ранее акула растерзала актера Тамайо Перри , сыгравшего в четвертой части «Пиратов Карибского моря».

Смертность Путешествия Канада
22 июля 2024, 00:13
«Выиграю номинацию». Харрис заявила, что будет бороться за выдвижение от Демпартии
РИА «Новости»
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Вице-президент США Камала Харрис заявила, что добьется выдвижения кандидатом в президенты от Демпартии. Об этом сообщил американский телеканал NBC News.

«Намереваюсь заслужить и выиграть эту номинацию. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы объединить Демократическую партию - и объединить нашу нацию - и победить Дональда Трампа», - заявила она.

Кандидатуру Харрис поддержал действующий президент Джо Байден, когда сообщил о выходе из предвыборной гонки. Многие демократы призывали его снять свою кандидатуру после провальных дебатов с экс-главой Белого дома. В итоге Байден объяснил свое решение интересами страны и партии.

Харрис сейчас 59 лет. Долгое время она работала в прокуратуре, в том числе занимала должность генпрокурора штата Калифорния. В 2021 году она стала первой женщиной с темной кожей, занявшей пост вице-президента США.

До этого решение Байдена прокомментировал и Трамп. Он назвал главу государства «худшим президентом в истории страны», предположив, что его заменит Харрис, которую ему «будет легче победить».

Ранее политолог и американист Малек Дудаков оценил шансы Харрис на выдвижение кандидатом в президенты США от Демпартии.

США Выборы президента США Джо Байден Камала Харрис Демократическая партия США
21 июля 2024, 23:50
Маск объяснил страх демократов перед Трампом
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Демократическая партия опасается бывшего президента США Дональда Трампа, потому что он не марионетка. Такое заявление американский предприниматель Илон Маск сделал на своей странице соцсети X.

«Настоящие власти отказываются от старой марионетки в пользу той, у которой больше шансов обмануть общественность», - написал он.

Ранее появилась информация, что Маск планирует ежемесячно выделять 45 миллионов долларов в поддержку предвыборной кампании Трампа. Основатель SpaceX назвал эти сообщения фейковыми, но одно крупное пожертвование он все же сделал.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал выход Байдена из предвыборной кампании. Он назвал его худшим президентом в истории Соединенных Штатов , отметив, что Камилу Харрис будет легче победить.

США Дональд Трамп Илон Маск Демократическая партия США
21 июля 2024, 23:41
Захарова назвала Байдена беспомощным человеком
РИА «Новости»
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Неизвестно, понимал ли Джо Байден, какие документы ему приходилось подписывать на посту президента США за все годы своего пребывания у власти. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире «Соловьев Live».

«К власти привели беспомощного человека Джо Байдена, который на протяжении 3,5 года непонятно каким образом подмахивал решения, которые привели к мировому кризису», - сказал она.

В качестве примера Захарова назвала кризис на Украине, который спровоцировала распространение оружия по всей Европе.

Байден ранее сообщил, что не будет избираться на второй срок. В качестве кандидатуры для предвыборной кампании он предложил своего вице-президента Камалы Харрис. Также он пожелал ей победить Трампа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что президент России Владимир Путин называл действующего лидера Джо Байдена более предпочтительным кандидатом в президенты США.

США Мария Захарова Джо Байден
21 июля 2024, 22:57
В Сети вспомнили пророчество Жириновского о выборах в США
РИА «Новости»
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Ныне покойный основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что в 2024 году выборов в Соединенных Штатах не будет. Пользователи вспомнили о его словах на фоне снятия кандидатуры действующего президента США Джо Байдена с предвыборной гонки. Фрагмент выступления Жириновского опубликовали на YouTube.

В января 2022 года Жириновский во время выступления с трибуны Госдумы произнес свое последнее пророчество по поводу США.

«Не удастся тебе [Дональд] Трамп спасти Америку, ибо выборов в 2024 году в Америке не будет. Потому что Америки не будет», - сказал он.

Также он пророчил США полный распад. Причиной этому политик называл межнациональные конфликты, которые усугубятся на фоне экономического кризиса.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский известен своими политическими предсказаниями. Один из его прогнозов касался украинского конфликта.

По его мнению, кризис разрешится в 2024 году.

США Россия Владимир Жириновский Выборы

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