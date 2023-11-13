Морские перевозки в Россию подешевели

Главной причиной снижения цен на международном рынке стал низкий спрос и рост емкостей. На российских направлениях ставки фрахта уменьшились и-за насыщения предложения - российские, азиатские и ближневосточные судоходные компании заменили лидеров. По информации издания, на падение цент также повлияла конкуренция между гаванями.

С лета 2023 года ставки снизились более чем на 60%, особенно заметно падение на азиатских маршрутах. Эксперты предположили, что «эпоха низких цен» продлится еще около года.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что в будущем на востоке Африки может появиться транспортный хаб для российских судов. Проект рассматривают как часть коридора Север - Юг, благодаря которому Россия планирует привлечь транзит грузопотоков через вою территорию из стран Персидского залива, Индии и Ирана в Европу.