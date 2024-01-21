Морозы привели к гибели более 60 человек в США
Более 60 человек стали жертвами арктического циклона за последнюю неделю в США. Об этом сообщил телеканал NBC.
«В общей сложности число погибших из-за непогоды в США увеличилось по меньшей мере до 61», - указали в сообщении.
Самое большое число жертв стихии зарегистрировали в Теннесси и Орегоне. В ряде американских штатов синоптики зафиксировали аномальные морозы до –35 градусов.
Представители службы по чрезвычайным ситуациям в Миссисипи предупредили, что при длительном нахождении на открытом воздухе вероятны обморожения и гипотермия.
Морозная зимняя погода обрушилась на большую часть Соединенных Штатов в конце прошлой недели. Во многих регионах центральной части страны наблюдались сильные снегопады.
В 2023 году на США обрушился арктический шторм. Резкое понижение температуры, снегопады и сильный ветер привели к обрыву линий электропередач и авариям на дорогах. Также не обошлось и без человеческих жертв.