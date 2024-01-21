Морозы привели к гибели более 60 человек в США

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«В общей сложности число погибших из-за непогоды в США увеличилось по меньшей мере до 61», - указали в сообщении.

Самое большое число жертв стихии зарегистрировали в Теннесси и Орегоне. В ряде американских штатов синоптики зафиксировали аномальные морозы до –35 градусов.

Представители службы по чрезвычайным ситуациям в Миссисипи предупредили, что при длительном нахождении на открытом воздухе вероятны обморожения и гипотермия.

Морозная зимняя погода обрушилась на большую часть Соединенных Штатов в конце прошлой недели. Во многих регионах центральной части страны наблюдались сильные снегопады.

В 2023 году на США обрушился арктический шторм. Резкое понижение температуры, снегопады и сильный ветер привели к обрыву линий электропередач и авариям на дорогах. Также не обошлось и без человеческих жертв.