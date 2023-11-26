Море вышло из берегов после ливня в Турции

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По данным источника, вода дошла до несколько городов в провинции Анталья, однако речь идет о населенных пунктах, которые сильно удалены от туристических объектов.

В Измире море подтопило ряд небольших поселений, вода пришла в магазины, многоквартирные дома, офиса, сады и береговые линии.

Газета Huttiyet уточнила, что управление по чрезвычайным ситуациям Турции объявила предпоследний - оранжевый - уровень погодной опасности в ряде поселений на юго-западе страны.

Синоптики предупредили, что в Анталье в ближайшее время пройдет гроза. Интенсивность осадков, по прогнозам, существенно снизится после второй половины дня в понедельник, 27 ноября.

Издание NTV добавило, что в субботу в провинции Мугла также прошло мощное торнадо.

В сентябре в Турции также прошли сильные ливни, жертвами стали три человека.