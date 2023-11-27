Моравецкий принес присягу премьера Польши

«Новое правительство премьер-министра Матеуша Моравецкого было приведено к присяге», - отметили журналисты.

Церемония прошла в президентском дворце в столице в присутствии главы государства Анджея Дуды. Вслед за Моравецким присягу принесли министры.

Глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что по его мнению, в правительстве не должно быть слишком много политиков. Он также добавил - в СМИ появлялась информация, что политики «Права и справедливости» не хотели входить в новое правительство премьер-министра Моравецкого, но это «полная ложь». По его словам, ситуация была противоположной.

Всего в новом кабинете 17 министров вместо 27. Прежнюю должность сохранил только министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Моравецкий подал в отставку вместе со всем кабинетом министров после парламентских выборов. Президент страны Анджей Дуда после наделил его полномочиями для формирования нового кабмина. Затем Дуда внес в парламент кандидатуру Матеуша Моравецкого на должность премьера. Моравецкий говорил о том, что создаст новое правительство , несмотря на то, что «Право и справедливость» получит меньше половины мандатов.

Ранее спикерами сейма и сената Польши выбрали представителей оппозиции. Председателем нижней палаты парламента стал Шимон Холовня, верхней - Малгожата Кидава-Блоньская.