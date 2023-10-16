Моравецкий и Туск вызвались сформировать новое правительство Польши
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что готов создать новое правительство, несмотря на то, что правящая партия «Право и справедливость» получит меньше половины мандатов. Его противник, экс-глава Евросовета Дональд Туск вызвался созвать новый кабмин от оппозиционной коалиции, сообщил ТАСС.
«Мы постараемся создать стабильное правительство, которое поведет страну через трудные времена», - сказал действующий премьер.
Матеуш Моравецкий уверен, что именно ему достанется мандат на создание нового кабмина. Политик заявил, что такова традиция Польши - давать такое право партии, которая набрала наибольшее количество голосов.
Объединить оппозиционные партии в коалицию и создать «новое, хорошее, демократическое» правительство предложил Дональд Туск.
«Право и справедливость», по данным экзитпола , набрала 36,8% и получит 200 из 460 мандатов. Этого недостаточно для правящего большинства, так как оппозиционные партии вместе взятые займут 248 кресел. «Гражданская коалиция» получила 31,6% голосов, 163 мандата, объединение «Третий путь» - 13%, 55 мандатов, «Левые» - 8,6%, 30 мест.