Moody’s пообещало не объявлять дефолт у стран в случае конфискации активов РФ

Международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что не объявит дефолт в странах, выпустивших государственные облигации, которые приобрела Россия, если они будут конфискованы. Об этом сообщило Reuters.

«Наши рейтинги обычно не отражают соображения, специфичные для держателей облигаций, поэтому мы не будем рассматривать этот сценарий как дефолт для этих стран», - пояснил старший вице-президент Moody’s Investors Service Торстен Нестманн.

При этом в кредитно-рейтинговом агентстве S&P Global отметили, что выплаты по купонам производятся через платежного агента, который даже в случае конфискации российских активов продолжит перечислять платежи другим кредиторам.

Большая часть замороженных российских активов хранится в облигациях и денежных средствах в Австрии, Германии, Франции, Канаде и Великобритании. Вопрос об их конфискации рассматривают в США и ЕС. Брюссель предлагал изъять инвестиционную прибыль от них, а не сами активы. В США же призвали озвучить различные варианты действий с российскими активами к 24 февраля 2024 года.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что замороженные средства Центробанка России в депозитарии Euroclear можно использовать в качестве залога для привлечения финансирования Украины.