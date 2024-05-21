Монголию назвали претендентом на членство в ШОС

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«Вместе с Китаем и другими нашими партнерами мы считаем, что именно монгольская сторона очевидный следующий кандидат на вступление в ШОС», - заявил он на пресс-конференции.

Глава МИД добавил, что, если посмотреть на карту Монголии, то она вписывается в пространство ШОС органично.

«Все члены ШОС выступают однозначно за, мы будем стимулировать наших монгольских соседей к принятию такого решения», - подчеркнул Лавров.

Два дня назад глава российского МИД прибыл в Астану, где проходит Совет глав ШОС. Участники встречи обсудят текущую международную повестку и подготовку к предстоящему саммиту организации.